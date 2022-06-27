張育成敲1安跑回1分 海盜不敵光芒

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）美國職棒大聯盟匹茲堡海盜隊台灣野手張育成今天先發出賽，4打數敲出1支安打、跑回球隊第1分，海盜隊終場以2比4不敵光芒隊。

美國職棒大聯盟賽事匹茲堡海盜隊今天與坦帕灣光芒隊交手，海盜隊台灣野手張育成先發打7棒、守二壘，張育成3局首打席就敲出左外野方向安打，再靠著隊友攻勢串聯，雷諾斯（Bryan Reynolds）適時安打、張育成跑回球隊第1分。

張育成4局敲出投手方向滾地球出局，7局吞下三振，9局敲出中外野方向飛球出局。張育成今天總計4打數敲出1支安打，有1得分，吞下1次三振，賽後打擊率1成35。

今天兩隊3局打完1比1戰成平手，光芒隊7局攻下3分、奠定勝基，海盜隊8局靠著陽春砲追回1分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。

光芒隊先發投手麥克納漢（Shane McClanahan）今天總計用99球投7局，被敲出4支安打，飆出10次三振，失掉1分責失分，好投壓制拿下個人本季第8勝，防禦率1.77暫居美聯防禦率王。（編輯：張雅淨）1110627