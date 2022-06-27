中職測試會5人飆破145公里 整體投手優於打者

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華職棒新人選拔測試會27日舉行，整體評價投手比打者好，多名教練提到台大學霸藍翊誠（圖），形容投球型態類似大聯盟退役名將「巨怪」強生，是一大亮點。（中華職棒提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北27日電）中華職棒新人選拔測試會今天舉行，整體評價投手比打者好，球速超過145公里投手5人，多名教練提到台大學霸藍翊誠，形容投球型態似大聯盟退役名將「巨怪」強生，是一大亮點。

中華職棒新人選拔測試會在天母棒球場舉行，總計153人報名、通過資格審查，3人沒有報到，總計150名球員受測，包括新球隊台鋼雄鷹在內，6支球隊總計56名教練、球探到場觀察球員。

此次受測球員整體評價投手優於打者，球速飆破145公里的有5人，曾品洋飆出整場最快153公里，鄧佳安最速147公里，潘奕誠、高秉洋、黃紹睿也都有超過145公里。

測試會結束後，中信兄弟總教練林威助接受媒體訪問表示，有幾名特別注意到的球員已經跟球探說，點名下勾投手李軒慈、左投張鈞翔。林威助指出，下勾投手中職比較少，如果是控球穩定，又能製造滾地球投手，在目前中職打者還不習慣的狀態下是優勢。

林威助也點名曾品洋，球速很快，但球速也掉得很快，後面降到140公里多，不過球速還是有魅力，畢竟球速快的投手也不多，如果進到職棒，投手教練也許會有想法，會放進大名單再討論一下。

統一獅隊總教練林岳平點名投手鄧佳安，今天最快球速147公里，是特別的正面高壓式投法，左投之中、台大畢業球員藍翊誠最特別，身材很突出也會考慮，右投潘奕誠協調性很好、還不錯。

樂天桃猿隊總教練曾豪駒也點名曾品洋，並提到藍翊誠投球很有特色，就跟兄弟隊二軍投手教練王建民說得一樣，與大聯盟退役名將「巨怪」強生（Randy Johnson）投球型態和柔軟性類似。

曾豪駒表示，今年測試會的投手，整體方面提升不少，感覺大家都有提前準備。曾豪駒也提到，球員選擇出來參加測試會，一定是還有夢想，期待看到他們把熱情呈現出來。

打者方面，45歲的鄭承嘉單場4打席上壘率百分百，林威助說，「這個蠻有趣，年紀比我還年長，今天也打得不錯，經驗滿好的，纏鬥球打得不錯。」

曾豪駒野手點名林子宸、戴焙麟整體看起來都不錯，但也提到今天大家第一次見面，除了看個人特質外，還有關注態度，包含跑壘衝刺的態度，還有怎麼面對事情的態度等。林岳平在野手部分則是點名周佳樂。（編輯：管中維）1110627