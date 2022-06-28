悍將累計15名球員快篩陽 5場例行賽延賽

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（中央社記者黃巧雯台北28日電）中職今天公告，富邦悍將一軍新增5名球員包括莊韋恩、林琨笙、范國宸、歐書誠、霸帝士快篩陽性，累計達15人，符合領隊會議停賽標準，今天起至7月2日悍將例行賽將依規定延賽。

悍將成為本季繼味全龍、樂天桃猿後，第3支受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而停賽的球隊。

悍將近期陸續傳出球員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），先是洋投羅力6月17日快篩陽性，25日新增案例包括郭俊麟、辛元旭、王詩聰、葉竹軒、蘇煒智，隨後在26日不僅戴培峰、王正棠、林哲瑄、陳真、陳冠勳快篩陽性，就連總教練丘昌榮也確診。

富邦悍將疫情持續延燒，球團宣布，莊韋恩、林琨笙、范國宸、歐書誠、霸帝士今天一軍例行賽快篩呈現陽性，而胡冠俞則在昨天快篩陽性，目前已安排就診並依規定通報聯盟，即日起開始進行相關隔離作業，並遵守指揮中心及聯盟規範辦理。

聯盟表示，富邦悍將一軍今天新增5名案例後，目前快篩陽性球員已達15人，符合領隊會議停賽標準，6月28日至7月2日富邦悍將例行賽將依規定延賽，復賽時程將另行公告。

悍將球團表示，全隊其餘成員今天賽前練習前快篩均呈陰性，球團將會持續密切觀察球團人員身體狀況，並定期快篩。（編輯：屈享平）1110628