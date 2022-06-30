中職測試會74名好手獲球團推薦 歷屆最多

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（中央社記者黃巧雯台北30日電）今年共150人參加中華職棒測試會，聯盟今天公布，共74名選手獲球團推薦，為歷年來最多，其中投手占39人最多，包括測試會飆出153公里的曾品洋與台大畢業球員藍翊誠。

中華職棒在台鋼雄鷹的加入後，睽違14年再度回到6隊榮景，今年中職新人球員測試會共吸引153人報名，實際出席測試會共150人。

聯盟今天公告，最終74名選手獲得球團推薦，為歷年來最多，其中投手39人、捕手4人、內野手18人、外野手13人，將可參加7月11日舉行的新人球員選拔會。

畢業於南華大學的投手曾品洋飆出這次測試會最快球速153公里，獲得中職球團青睞，而台大化學系高材生藍翊誠也入列。

效力於業餘安永鮮物成棒隊的投手高塩將樹控球被評價有統一獅隊投手潘威倫的水準，也在推薦名單上。

今年測試會最高齡的45歲野手鄭承嘉，與退役球員曾華偉是高中同學，為歷年中職測試會第2高齡的選手，但最終未獲得球團推薦。

2022中華職棒新人球員測試會，詳細入選名單如下：

投手部分，包括蕭柏頤、曾品洋、鄭副豪、林詩翔、謝科豐、邱志鵬、鄭澔、黃紹睿、陳致賢、黃勃睿、李軒慈、歐承韋、高紹偉、大瀧幸治、爾曼羅索普、高塩將樹、戴宏鈞、蕭憶祥、張鈞翔、賴明杰、陳柏諺、邱承奕、高秉洋、唐榮恩、陳正毅、藍翊誠、羅聖凱、陳慎、屠振瑋、李欣穎、陳柏均、林浩瑋、林承頴、王品傑、李超、潘奕誠、鄧佳安、翁緯喬、林展樟，合計39人。

捕手則有豊暐、陳致嘉、周亨叡、張益豪等4人。

內野手包括張建鑫、黃秉揚、蔡旻昇、顏郁軒、林子宸、李承嘉、李承恩、古森、葉子然、柯佳豪、賴柏均、林俊恩、烏凱恩、吳寬軒、高偉倫、陳洛陽、林雨力、游証鈞等18人。

外野手則有潘亮銘、戴焙麟、巴奇達魯．妮卡兒、楊岩潔、周佳樂、廖筱堯、吳翰承、羅人豪、林凱鈞、高聖恩、范育銓、陳喆閎、陳鴻德等13人。（編輯：張雅淨）1110630