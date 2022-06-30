台鋼成第6隊 185人拚中職選秀創新高

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（中央社記者黃巧雯台北30日電）中職新人球員選拔會7月11日將登場，聯盟今天宣布，共185名好手符合選秀資格創新高，包括擁有旅美資歷林凱威、宋文華、林鋅杰，與選秀狀元熱門人選平鎮高中游擊大物曾子祐。

台鋼雄鷹今年加盟中華職棒後，選秀會現場將出現久違的第6張桌子，也吸引不少好手挑戰職棒舞台，中華職棒今天發布新聞稿表示，今年包括測試會通過的74名選手在內，共有185名好手符合選秀資格，創歷史新高，將投入7月11日的新人選拔會戰場。

這次的新人球員選拔會參與的名單依守備位置，分別為投手85名、捕手15名、內野手51名、外野手34名，其中美和高中投手邱承奕雖然順利通過測試會，但最終選擇以高中應屆畢業身分投入選秀。

根據聯盟統計，透過國手資歷報名的選手有9人，包含世界12強國手林凱威、U23世界盃國手鄭浩均，都可能成為衝擊首輪的熱門人選

透過球團推薦的選手共47人，其中林鋅杰有豐富國手資歷、徐基麟也有U23台灣隊資歷，過去都曾旅美，而另名旅美好手宋文華則透過聯盟推薦投入選秀，旅外選手的回歸，勢必將成為各隊即戰力補強的選擇之一。

聯盟表示今年也有不少高中新秀選擇挑戰職棒，共51名球員以高中應屆畢業生的身分報名選秀，為歷年最高，其中平鎮高中游擊大物曾子祐最受各界關注，也是選秀狀元的熱門人選之一，陣中攻守俱佳的二壘手黃勇傳則透過球團推薦報名。

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其他像是今年青棒評價極高的攻擊型捕手宋嘉翔與同樣來自穀保家商的潛力投手馮皓、高苑工商阻殺能力出色的捕手潘磊、白河商工兩大王牌投手尹柏淮、阮裕智，大理高中強打少年林培緯以及陽明高中速球型投手舒治浩，也都報名參加今年度的選秀會，可望成為中華職棒未來的潛力新星。

台鋼雄鷹隊今年選秀會握有狀元籤，將比照先前味全龍模式，第1至第4輪可以挑選2名選手，除了第一順位外，多了第7順位指名權，前4輪每輪選秀順序依序為台鋼雄鷹、味全龍、富邦悍將、樂天桃猿、統一7-ELEVEn獅、中信兄弟、台鋼雄鷹。（編輯：陳政偉）1110630