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日職宋家豪下二軍 教頭期許調整好狀態歸隊

2022/7/2 13:35
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（中央社記者謝靜雯台北2日電）旅日樂天金鷲隊投手宋家豪昨天後援出賽挨轟、吞下敗投，今天被下放二軍，樂天隊總教練石井一久表示，宋家豪是球隊重要的牛棚投手戰力，也希望他盡快調整找回好狀態歸隊。

日職樂天金鷲隊昨天與千葉羅德海洋隊交手，宋家豪平手時後援登板投1局失掉2分、吞下個人本季第2敗，連2場出賽都有失分，6月過後登板表現不如過往穩定，昨天賽後防禦率升至3.52。

樂天隊今天賽前做出球員異動，包括昨天的先發投手田中將大，以及宋家豪、安樂智大和外野手和田戀下二軍。

根據日媒報導，談起將宋家豪、安樂智大下放二軍，總教練石井一久表示，目前球季已經進行到一半，他們的體力上有點下滑，以這樣的狀態也沒有辦法拿出最好的表現幫助球隊，所以讓他們下二軍調整一下。

石井一久也提到，他們都是球隊重要的戰力，期待他們可以盡快在精神、技術、體能層面都調整到位，找回好的狀態歸隊。

宋家豪今年季前因為家中有事臨時返台，開季調整較慢、從二軍出發，直到4月中升上一軍，目前為止本季一軍後援出賽24場，投23局失掉9分責失分，戰績3勝2敗，防禦率3.52。（編輯：張芷瑄）1110702

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