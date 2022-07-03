更多編輯台推薦新聞：
金曲幕後／蔡健雅華語歌后首輪勝出 黃宣歌王一票惜敗崔健
娛樂

金曲幕後／蔡健雅華語歌后首輪勝出 黃宣歌王一票惜敗崔健

太空人易骨質疏鬆 數月任務流失數十年骨量
科技

太空人易骨質疏鬆 數月任務流失數十年骨量

熱浪提早報到歐美日本飆破紀錄高溫 一篇看懂地球有多燒
國際

熱浪提早報到歐美日本飆破紀錄高溫 一篇看懂地球有多燒

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看
生活

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
說香港加油遭攻擊 張學友：盼中國人以理服人
首頁 / 運動
中職
首頁 / 運動

鋼龍7局好投 味全龍逆轉擊退統一獅

2022/7/3 21:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北3日電）中華職棒味全龍今天靠著洋投鋼龍（Drew Gagnon）繳出7局僅失1分優質先發，加上劉基鴻關鍵兩分砲，最終以3比1逆轉擊敗統一獅。

統一獅今天在主場台南棒球場迎戰味全龍隊，派出胡智為掛帥主投，獅隊打線率先突破僵局，柯育民、陳重廷3局下連續安打，羅暐捷隨後擊出雙殺打，獅隊先馳得點。

味全龍隊5局上展開反擊，林智勝率先敲安後，劉基鴻適時揮出2分打點全壘打，幫助龍隊以2比1反超，第7局再趁著獅隊投手和游擊手輪流失誤，再下一城，最終以3比1獲勝。

洋投鋼龍此役主投7局僅失1分，被敲6安，送出5次三振，沒有保送，收下勝投，隨後登板的投手陳冠偉、伍鐸（Bryan Woodall）各投1局，聯手守住勝利，分別拿下中繼點和救援成功。

獅隊投手胡智為投6局被擊出6支安打，包括1發全壘打，送出6次三振，失2分，但未獲隊友火力支援，苦吞本季第6敗，連3場先發出賽吞敗。（編輯：唐聲揚）1110703

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
蔣少宏滿貫砲助味全龍搶勝 力阻桃猿點燈[影]