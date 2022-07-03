鋼龍7局好投 味全龍逆轉擊退統一獅

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）中華職棒味全龍今天靠著洋投鋼龍（Drew Gagnon）繳出7局僅失1分優質先發，加上劉基鴻關鍵兩分砲，最終以3比1逆轉擊敗統一獅。

統一獅今天在主場台南棒球場迎戰味全龍隊，派出胡智為掛帥主投，獅隊打線率先突破僵局，柯育民、陳重廷3局下連續安打，羅暐捷隨後擊出雙殺打，獅隊先馳得點。

味全龍隊5局上展開反擊，林智勝率先敲安後，劉基鴻適時揮出2分打點全壘打，幫助龍隊以2比1反超，第7局再趁著獅隊投手和游擊手輪流失誤，再下一城，最終以3比1獲勝。

洋投鋼龍此役主投7局僅失1分，被敲6安，送出5次三振，沒有保送，收下勝投，隨後登板的投手陳冠偉、伍鐸（Bryan Woodall）各投1局，聯手守住勝利，分別拿下中繼點和救援成功。

獅隊投手胡智為投6局被擊出6支安打，包括1發全壘打，送出6次三振，失2分，但未獲隊友火力支援，苦吞本季第6敗，連3場先發出賽吞敗。（編輯：唐聲揚）1110703