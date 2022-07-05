東引軍事越野障礙賽8月登場 飽覽馬祖戰地風光

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（中央社記者余曉涵台北4日電）全台唯一軍事主題路跑東引軍事越野障礙賽8月將在馬祖登場，今年預計有1400名跑者參與，軍事風格布置也營造出東引特殊的震撼景觀，跟上屆相比加入更多軍事越野障礙設施元素。

2022東引軍事越野障礙賽預計8月將在馬祖東引登場，今年規劃3.5K休閒體驗組、8.5K勇士競賽組以及16K菁英競賽組等3大組別，名額分別為350人、800人及250人。

3個組別都由東引忠誠門作為起終點站，依組別不同途經中柱港、東引燈塔、安東坑道、中柱坑道、感恩亭、三山據點等重要景點，賽道延續上屆沿線一覽東引戰地風貌，軍事風格的布置更營造出東引特殊的震撼景觀，各賽道特色足以讓跑者飽覽戰地風光。

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其中，賽道途中經過「中柱坑道」，是軍方為賽事特別開放跑者進入，跟上屆相比也加入更多軍事越野障礙設施元素，為全台路跑活動中，首場將500障礙場納入規劃的賽事。

連江縣長劉增應表示，為延續馬祖四鄉五島「一島一特色」的特殊風情，特別規劃連江縣每座島都有獨特的適性發展。2022東引軍事越野障礙賽道納入軍事正規500障礙場、戰地坑道等多元地形，無疑已成為連江縣的年度盛事之一，除了滿足路跑好手挑戰體能與自我健康的追求，更透過特色運動賽事、東引獨特歷史人文風情與當地美食應援。（編輯：張雅淨）1110705