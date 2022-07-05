錯失賽末點 詹皓晴溫網無緣女雙4強

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）台灣網球女將詹皓晴與日本選手青山修子今天在溫布頓網球錦標賽女雙8強賽，出戰烏克蘭的克奇諾與拉脫維亞的奧斯塔朋科，在決勝盤錯失1個賽末點後遭逆轉，以1比2輸球。

網壇4大滿貫賽之一的溫布頓網球錦標賽在英國倫敦舉行，詹皓晴這次與日本女將青山修子（Shuko Aoyama）組成「台日聯軍」，為女雙第8種子，前一役對決美國組合，激戰3盤才脫困。

詹皓晴在溫網女雙最佳成績為2017年曾與羅馬尼亞選手尼庫勒斯古（Monica Niculescu）拿下亞軍，青山修子則在2013、2021年兩度叩關4強。

詹皓晴與青山修子今天女雙8強賽迎戰烏克蘭的克奇諾（Lyudmyla Kichenok）與拉脫維亞的奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）所組成的「歐洲聯軍」。

「台日聯軍」開賽率先在第3局攻破對手發球局，先占上風，並以6比4先下一城。

不過，次盤戰況丕變，詹皓晴與青山修子兩度發球局失守，一口氣連丟5局，以1比6讓出。

詹皓晴與青山修子決勝盤一度連保帶破連拿3局，兩組人馬在後段上演破發大戰，「台日聯軍」錯失1個賽末點的機會，讓對手趁機後來居上，「台日聯軍」最終以5比7落敗，無緣4強。（編輯：唐聲揚）1110705