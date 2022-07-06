T1台鋼與健行科大產學合作 劉孟竹接掌獵鷹兵符

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（中央社記者龍柏安台北6日電）台灣運彩xT1台鋼獵鷹今天宣布，將與UBA大專籃球聯賽勁旅健行科大簽署產學合作意向書，未來除提供在校一般生實習機會，健行男籃隊教頭劉孟竹也將「扶正」接掌獵鷹兵符。

去年全新成軍的台鋼獵鷹，原總教練是由吳志偉擔任，不過季末他轉任球團總監，球隊帥印由球隊顧問、同時也是健行科大男籃總教練劉孟竹暫代，如今獵鷹與健行達成產學合作共識，劉孟竹也成為獵鷹的總教練。

獵鷹球團聲明稿中強調，球團與健行雙方達成共識，劉孟竹將維持健行科大總教練一職，並無償為台鋼獵鷹擔任總教練，以產學合作作為交換，將協調雙方時間調度，除不影響健行科大籃球隊運作，且能增加彼此益處。

球團總經理錢韋成表示，上季劉孟竹除擔任獵鷹顧問，也曾暫代執掌球隊兵符，對球隊整體狀況很熟悉，球員表現也持續進步，「因集團產業與健行科大相似，籃球結緣的關係下，有這樣雙贏的合作模式，希望可以在運動產業中樹立典範」。

這次台鋼與健行科大合作，未來除會提供贊助金，並將開放名額，讓在校一般生至台鋼集團旗下各間子公司實習。

健行科大校長李大偉表示，雖然校區是在北部，但校內不少學生來自南台灣，而台鋼集團公司設於南部，讓部分學生能夠回到家鄉服務與學習，與產業緊密合作的豐沛學習資源，可留住地區青年就業人才。（編輯：陳仁華）1110706