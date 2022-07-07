大馬羽球大師賽次輪 周天成闖關、王子維落馬

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（中央社記者龍柏安台北7日電）台灣羽球一哥周天成今天在馬來西亞羽球大師賽男單次輪，以21比18、21比16擊敗世界排名48的地主選手黃智勇，順利挺進8強；王子維則以直落二吞敗出局。

2022馬來西亞羽球大師賽是羽球世界巡迴賽超級500系列等級，緊接著馬來西亞羽球公開賽之後登場。

世界排名第4的周天成今天首度和黃智勇對陣交鋒，他在首局12比15落後下連拿6分逆勢超前，最後以21比18拿下。

次局周天成如法炮製，又在比賽中段上演大逆轉，他在13比14逆勢下，靠著一波8比2攻勢霸氣「關門」，也以21比16掃下對手，如願挺進8強。

至於同場出賽的「羽球王子」王子維，昨天首輪上演史詩級逆轉秀，在決勝局化解3個賽末點淘汰大會第7種子、印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie），可惜今天沒能持續挺進，以19比21、16比21不敵印度好手普蘭諾伊（Prannoy H. S.），次輪止步。

值得一提的是，目前世界排名19的普蘭諾伊，在馬來西亞宛如「台灣殺手」，上週他才在馬來西亞公開賽次輪淘汰周天成，轉戰大師賽又掃落世界排名16的王子維。

至於雙打部分，台灣男雙組合張課琦與柏禮維，今天歷經3局苦戰，以14比21、21比11、21比10後來居上，淘汰地主馬來西亞組合鄭宇駿、葉睿慶，晉級8強，也寫下兩人成軍來最佳戰績。（編輯：唐聲揚）1110707