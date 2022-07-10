林智勝出賽頻率減有原因 拿莫．伊漾扛4棒有表現

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（中央社記者謝靜雯桃園10日電）中職味全龍隊老將林智勝出賽間隔拉長，總教練葉君璋表示，林智勝開季打得太好所以出賽較頻繁，現在讓他調整一下，拿莫．伊漾扛中心棒次越打越好，葉君璋笑說：「等於多一個4棒」。

中華職棒味全龍隊老將林智勝開季連2戰開轟、手感火燙，但近期出賽間隔拉長，總教練葉君璋表示，以林智勝的年紀，球團本來的規劃是讓他一週出賽2至3場，但林智勝開季狀況實在太好了，才會比較頻繁出賽，現在讓他重新調整一下。

球隊近期讓拿莫．伊漾扛起中心棒次第4棒，葉君璋表示，拿莫．伊漾的體型、打擊型態本來就是中心棒次人選，在吉力吉撈．鞏冠缺席的狀況下，讓拿莫．伊漾扛4棒挑戰看看，知道球員心理上可能會有壓力，但拿莫．伊漾這幾場越打越好，「等於現在我們多了一個4棒」。

龍隊今天也有球員異動，7日投手陳明軒先發吞敗、8日下放二軍，龍隊今天新註冊投手吳俊杰，吳俊杰去年剛開季有在一軍先發紀錄，但表現不如預期，季末又回到一軍，去年整季一軍5場先發出賽，戰績2敗、防禦率6.27。

葉君璋表示，吳俊杰其實去年季末回到一軍表現就有慢慢展現出不錯表現，但後來也受到傷勢影響，目前看起來近況不錯，本週預計會負擔一場先發。（編輯：陳仁華）1110710