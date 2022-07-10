桃猿上半季封王拋酒紅色彩帶 隊史14座季冠軍[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華職棒10日在樂天桃園棒球場進行樂天桃猿隊與味全龍隊賽事，桃猿隊最終以10比2擊敗龍隊，拿下隊史第14座季冠軍，也是樂天接手球隊後首座季冠軍。中央社記者張新偉攝 111年7月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯桃園10日電）中職樂天桃猿上半季封王不願再等，王溢正今天先發5局無責失分，林立關鍵二壘打，率隊以10比2擊敗味全龍，在主場拋下酒紅色封王彩帶，是隊史第14座季冠軍、也是樂天集團接手球隊後首座季冠軍。

樂天桃猿隊在主場樂天桃園棒球場迎戰味全龍隊、力拚上半季冠軍，這座半季冠軍別具意義，是日商樂天集團2019年底接手桃猿隊後首座季冠軍，也是桃猿隊史第14座季冠軍，賽前內野票就完售，今天本季首度開放左外野座位，吸引目前為止本季最多觀眾1萬2529人入場。

龍隊3局上靠著林孝程安打、盜壘、失誤先馳得點，桃猿隊3局下靠著陳晨威四壞保送、盜上二壘，藍寅倫也選到保送，林立適時二壘打，一棒2分、幫助球隊翻轉戰局，成晉補上安打，送回球隊第3分。

中華職棒10日在樂天桃園棒球場進行樂天桃猿隊與味全龍隊賽事，3局下樂天林立擊出中外野方向二壘安打，帶有2分打點。 中央社記者張新偉攝 111年7月10日

中華職棒10日在樂天桃園棒球場進行樂天桃猿隊與味全龍隊賽事，3局下樂天成晉擊出左外野方向一壘安打，送二壘跑者林立回到本壘得分，帶有1分打點。圖為林立（右）回到休息區與隊友擊掌致意。中央社記者張新偉攝 111年7月10日

龍隊5局追回1分，桃猿隊先發投手王溢正穩住陣腳，沒有多掉分數；桃猿隊8局攻勢再起，靠著接連保送、安打、失誤，單局攻下7分，順利拿下勝利。

王溢正今天總計用70球投5局，被敲出6支安打，投出1次三振、1次四壞保送，失掉2分都非責失分，拿下個人本季第5勝，也是對球隊重要的一勝；林立3局關鍵安打、帶起士氣，拿下單場最有價值球員（MVP）。

桃猿隊投手陳禹勳今天8局中繼登板，投1局被敲1支安打，拿下本季第10次中繼成功，達成中職生涯百中繼，為史上百救援、百中繼第1人。

桃猿隊以35勝1和21敗順利拿下中職33年上半季冠軍，隊史第14次季冠軍，也是總教練曾豪駒執教首座季冠軍。（編輯：張雅淨）1110710

中華職棒10日在樂天桃園棒球場進行樂天桃猿隊與味全龍隊賽事，樂天派出王溢正擔任先發投手。中央社記者張新偉攝 111年7月10日

中華職棒樂天桃猿隊投手陳禹勳（左）克服手肘骨刺影響，10日比賽球隊3比2領先時、8局中繼登板投1局無失分，達成生涯百中繼，成為史上「百中繼、百救援」第1人。中央社記者張新偉攝 111年7月10日

影片來源：CPBL 中華職棒

中華職棒樂天桃猿隊10日在樂天桃園棒球場交手味全龍隊，最終以10比2力退龍隊，拿下中職33年上半季冠軍。桃猿選手開心衝向場中。中央社記者張新偉攝 111年7月10日

中華職棒樂天桃猿隊10日在樂天桃園棒球場和味全龍隊交手，桃猿隊最終以10比2擊敗龍隊，拿下中職33年上半季冠軍，在主場拋下酒紅色封王彩帶。桃猿隊球員在場中開心慶祝。中央社記者張新偉攝 111年7月10日

中華職棒樂天桃猿隊上半季封王不願再等，10日在樂天桃園棒球場交手味全龍隊，桃猿隊最終以10比2擊敗味全龍，在主場拋下酒紅色封王彩帶。中央社記者張新偉攝 111年7月10日

影片來源：CPBL 中華職棒