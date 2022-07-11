獅首輪指名二壘手黃勇傳 評價林培緯打擊像高國輝

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中華職棒選秀會統一獅隊首輪指名二壘手黃勇傳（右3），期待培養成三拍子球員，2輪選進內野手林培緯（左2），總教練林岳平（左3）期待將林培緯培養成像高國輝打擊型態的好手。中央社記者張新偉攝 111年7月11日

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（中央社記者謝靜雯台中11日電）中華職棒選秀會統一獅隊首輪指名二壘手黃勇傳，期待培養成三拍子球員，2輪選進內野手林培緯，總教練林岳平期待將林培緯培養成像高國輝打擊型態的好手。

中華職棒選秀會統一獅隊今年選進8人，首輪指名平鎮高中二壘手黃勇傳，2輪選進內野手林培緯、3到5輪都是投手，依序是左投林詔恩、具旅外資歷的投手宋文華、白河商工投手尹柏淮，6輪選進外野手田子杰，7輪選投手鄭副豪，8輪選進捕手潘磊。

獅隊總教練林岳平表示，選秀的策略就是選最好的野手和投手，陣中主力二壘手林靖凱移防游擊，需要補進二壘手，所以首輪選進黃勇傳，希望將他培養成打擊、守備與速度兼具三拍子的中線選手。

來自大理高中的內野手林培緯，球探評價打擊型態和富邦悍將隊重砲高國輝相似，也期待之後成長。

林岳平表示，本來3輪想要選進投手宋文華，但設定想要選的左投林詔恩還沒被挑走，希望他的加入可以接棒陣中左投江辰晏。

宋文華4輪被選進，林岳平表示，選進宋文華補強球隊目前的需求，進到球隊可能先擔任後援角色，再看看明年是否能調整為先發。

黃勇傳今天出席選秀會，他表示首輪聽到自己的名字有嚇到，沒想到這麼前面被指名，謝謝球團的肯定，也謝謝從小到大一路幫助的教練，「沒有他們就沒有我」，進到職棒重要的是保持身體健康。

黃勇傳期許進到職棒之後打擊穩定性可以進步，他會好好把握機會，「我的家境也不是很好，可以獲得職棒球隊青睞，也希望可以幫助家裡」。（編輯：唐聲揚）1110711