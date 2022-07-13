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新加坡羽球賽晉級 戴資穎：調整狀態、盡力去比

2022/7/13 11:48（7/13 12:49 更新）
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戴資穎13日在新加坡羽球公開賽首輪擊敗同樣來自台灣的白馭珀，從「台灣內戰」順利出線。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年7月13日
戴資穎13日在新加坡羽球公開賽首輪擊敗同樣來自台灣的白馭珀，從「台灣內戰」順利出線。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年7月13日
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（中央社記者侯姿瑩新加坡13日專電）東京奧運女單銀牌得主戴資穎今天在新加坡羽球公開賽首輪擊敗白馭珀，從「台灣內戰」順利出線。戴資穎賽後表示，自己還在調整狀態，「盡量去比」；白馭珀說，能跟她對打「很開心」。

屬於世界羽球巡迴賽超級500等級的新加坡羽球公開賽今天邁入第二天，世界排名第2的戴資穎對上同樣來自台灣的選手白馭珀。兩人過去國際賽僅交手1次，是在2017年馬來西亞公開賽，當時戴資穎以直落二橫掃對手。

今天雙方再次碰頭戰況陷入膠著，首局兩人共10度打平，在12比12平手時，戴資穎連拿4分超前，接下來她一路保持領先，以21比17拿下。次局戰況截然不同，儘管開賽白馭珀率先拿下分數，但戴資穎隨後拉出一波10比1強攻，一口氣拉開差距，最終以21比16再下一城，順利挺進第2輪。

對於自己這場比賽的狀況，戴資穎賽後接受中央社記者訪問時表示，算是在調整，「盡量去比」。

至於接下來的比賽，她說，「可能看看吧」，覺得自己身體狀況還是沒有恢復得很好，主要因為疲累再加上一些傷，看看今天處理過後的情況。

另一方面，世界排名41的白馭珀賽後受訪表示，戴資穎對她來說就像是山口茜、陳雨菲這樣的頂尖選手但更全面，不論是跑動或攻擊都非常全面，心態也很穩定。

她說，今天跟戴資穎對打「很開心」，可以試一下自己跟這樣頂尖選手的距離及需要的努力。

白馭珀形容，跟戴資穎打球有種上課的感覺，很多球在練習時無法出現，只有在跟她對打的時候才能看到這樣精彩的球路。她還跟朋友開完笑說，兩人這場比賽在早上9時開打，對她來說就好像「早起上課」。

白馭珀表示，很珍惜每個跟戴資穎對打的機會。她認為，跟戴資穎學習，「不是為了想贏她，是也想讓自己更提升」。

戴資穎預計下一輪將對上日本選手川上紗惠奈。（編輯：高照芬）1110713

台灣好手白馭珀13日在新加坡羽球公開賽首輪碰上戴資穎，雖然落敗，但她說，能跟戴資穎對打，「很開心」。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年7月13日
台灣好手白馭珀13日在新加坡羽球公開賽首輪碰上戴資穎，雖然落敗，但她說，能跟戴資穎對打，「很開心」。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年7月13日
戴資穎13日在新加坡羽球公開賽首輪擊敗白馭珀，從「台灣內戰」順利出線。戴資穎賽後表示，自己還在調整狀態，「盡量去比」。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年7月13日
戴資穎13日在新加坡羽球公開賽首輪擊敗白馭珀，從「台灣內戰」順利出線。戴資穎賽後表示，自己還在調整狀態，「盡量去比」。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年7月13日
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