更多編輯台推薦新聞：
動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看
生活

動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看

不斷更新／分科測驗111年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／分科測驗111年各科試題解答一覽

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

整理包》安倍晉三靈車最後巡禮 眾人含淚獻花道別

整理包》安倍晉三靈車最後巡禮 眾人含淚獻花道別

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
戴資穎
新聞專題
戴資穎1/148
首頁 / 運動

戴資穎從台灣內戰出線 新加坡羽賽晉級次輪

2022/7/13 09:49（7/13 10:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
東京奧運女單銀牌得主戴資穎（圖）13日在新加坡羽球公開賽首輪僅用29分鐘擊敗對手。（中央社檔案照片）
東京奧運女單銀牌得主戴資穎（圖）13日在新加坡羽球公開賽首輪僅用29分鐘擊敗對手。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北13日電）東京奧運女單銀牌得主戴資穎今天在新加坡羽球公開賽首輪，遭遇自家好手白馭珀，她全場僅用29分鐘，以21比17、21比16擊敗對手，從這場台灣內戰中順利出線。

2022新加坡羽球公開賽今天開打，這也是隸屬世界羽球巡迴賽超級500等級的比賽，緊接著在馬來西亞大師賽後登場，台灣包括戴資穎、周天成、王子維等名將都有參賽，而男雙奧運金牌組合「麟洋配」王齊麟與李洋，昨晚首輪出賽率先晉級次輪。

世界排名第2的戴資穎，今年至今已拿下泰國公開賽與印尼公開賽2座冠軍，可惜接下來包括馬來西亞公開賽與馬來西亞大師賽，兩度在4強賽不敵中國好手陳雨菲，也讓她受阻在決賽門外。

新加坡公開賽今天進行第2天賽事，這也是戴資穎連續第3週出賽，榮膺女單大會頭號種子的她，首輪遭遇世界排名41自家同胞白馭珀，兩人過去國際賽僅交手1次，是在2017年馬來西亞公開賽，當時戴資穎以直落二橫掃對手。

今天雙方再次碰頭戰況陷入膠著，首局兩人共10度打平、6次互換領先，在12比12平手時，戴資穎連拿4分超前，這也成了輸贏的分水嶺，接下來她在一路保持領先的優勢下，以21比17拿下。

次局戰況截然不同，開賽白馭珀率先拿下分數，戴資穎回頭拉出一波10比1強攻，一口氣拉開差距，在大幅領先優勢下，她輕鬆以21比16再下一城，也順利挺進第2輪。（編輯：張芷瑄）1110713

延伸閱讀
戴資穎化解4個賽末點仍不敵陳雨菲 大馬大師賽無緣決賽戴資穎遭陳雨菲逆轉 馬來西亞公開賽無緣決賽泰國公開賽摘金 戴資穎：輸贏關鍵在有耐心少失誤戴資穎球技學業並進 征戰印尼前獲北市大博士學位
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
新加坡羽球公開賽7/12登場 戴資穎周天成列頭號種子