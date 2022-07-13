戴資穎從台灣內戰出線 新加坡羽賽晉級次輪

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（中央社記者龍柏安台北13日電）東京奧運女單銀牌得主戴資穎今天在新加坡羽球公開賽首輪，遭遇自家好手白馭珀，她全場僅用29分鐘，以21比17、21比16擊敗對手，從這場台灣內戰中順利出線。

2022新加坡羽球公開賽今天開打，這也是隸屬世界羽球巡迴賽超級500等級的比賽，緊接著在馬來西亞大師賽後登場，台灣包括戴資穎、周天成、王子維等名將都有參賽，而男雙奧運金牌組合「麟洋配」王齊麟與李洋，昨晚首輪出賽率先晉級次輪。

世界排名第2的戴資穎，今年至今已拿下泰國公開賽與印尼公開賽2座冠軍，可惜接下來包括馬來西亞公開賽與馬來西亞大師賽，兩度在4強賽不敵中國好手陳雨菲，也讓她受阻在決賽門外。

新加坡公開賽今天進行第2天賽事，這也是戴資穎連續第3週出賽，榮膺女單大會頭號種子的她，首輪遭遇世界排名41自家同胞白馭珀，兩人過去國際賽僅交手1次，是在2017年馬來西亞公開賽，當時戴資穎以直落二橫掃對手。

今天雙方再次碰頭戰況陷入膠著，首局兩人共10度打平、6次互換領先，在12比12平手時，戴資穎連拿4分超前，這也成了輸贏的分水嶺，接下來她在一路保持領先的優勢下，以21比17拿下。

次局戰況截然不同，開賽白馭珀率先拿下分數，戴資穎回頭拉出一波10比1強攻，一口氣拉開差距，在大幅領先優勢下，她輕鬆以21比16再下一城，也順利挺進第2輪。（編輯：張芷瑄）1110713