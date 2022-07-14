莊智淵3比1淘汰法國選手 WTT挺進男單16強

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（中央社記者龍柏安台北14日電）老而彌堅的台灣「桌球教父」莊智淵，今天在WTT匈牙利球星挑戰賽男單首役，以3比1淘汰法國選手戈齊，下一輪將遭遇去年世錦賽男單銀牌得主、瑞典名將摩賈德。

WTT匈牙利球星挑戰賽是WTT歐洲夏季系列賽的第一站，台灣桌球代表隊主力幾乎都有參賽，只有鄭怡靜賽前因身體不適，退出這一站。

世界排名17的莊智淵，直接取得男單會內賽門票，首輪輪空的他，今天在32強遭遇世界排名25的法國好手戈齊（Simon Gauzy），兩人過去4度交鋒，莊智淵手握3勝對戰優勢。

今天前兩局打完莊智淵以11比5、7比11，和對手各拿1局，打成1比1平，關鍵第3局，莊智淵一度取得10比6大幅領先，沒想到他浪費5個局點，讓對手追成11比11平。

所幸莊智淵臨危不亂，最後仍連拿2分，以13比11有驚無險拿下，並取得「聽牌」優勢。

取得聽牌優勢後，莊智淵氣勢大漲，第4局火力全開，直接拉出10比2攻勢鎖定勝局，最終以11比3淘汰對手，也拿下16強入場券。

莊智淵下一輪對手，是世界排名第5、年僅20歲的瑞典小將摩賈德（Truls Moregard），同時也是去年世錦賽銀牌得主。（編輯：陳政偉）1110714