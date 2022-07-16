U12世界盃棒球賽29日登場 開幕戰台灣對義大利

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第6屆U12世界盃棒球賽7月29日至8月7日將在台南登場，6日舉行代表隊成軍暨賽事啟動記者會，台灣首戰將於7月29日與義大利交手，力拚2連霸。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月6日

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（中央社記者張榮祥台南16日電）2年1屆的WBSC第六屆U12世界盃棒球錦標賽將於7月29日在台南登場，本屆賽事共有11支國家代表隊參賽，開幕戰由台灣對上義大利。

台南市政府今天發布新聞稿指出，2021年WBSC第六屆U12世界盃棒球錦標賽將於7月29日至8月7日在亞太國際棒球訓練中心舉行，台灣、墨西哥、多明尼加、巴拿馬、委內瑞拉、美國、捷克、義大利、日本、韓國及南非等11支國家代表隊，將齊聚台南角逐世界少棒最高榮譽。

本屆賽事開幕戰將於29日晚上6時30分在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場開打，由台灣對上義大利，台南市長黃偉哲力邀全國球迷進場挺主場，讓世界看見台南。

黃偉哲表示，中華隊由總教練賴朝榮領軍，如今正為選手進行訓練。台南市政府和中華民國棒球協會也共同整備，日前推出首波宣傳影片，邀請全國球迷到台南迎接這場國際性棒球盛事。

2021年WBSC第六屆U12世界盃棒球錦標賽原應在去年夏天舉辦，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重，延至今年夏天開打。（編輯：李亨山）1110716