3X3.EXE聯盟桃園站 陳京華致勝跳投率隊奪冠

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（中央社記者龍柏安台北16日電）新北FOOTER今天在冠軍賽靠著陳京華在比賽結束前最後12秒，投進致勝跳投，率隊以21比19險勝尋求本季第2冠的台中建國塑膠，在3X3.EXE聯盟桃園站首度稱王。

邁入第3年的3X3.EXE PREMIER CHINESE TAIPEI，首度移師桃園藝文廣場舉行，這項比賽也結合公益，上午先由3X3.EXE PREMIER 2022公益兒童籃球營提前開跑，下午則由賽事接力登場。

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本季北區前兩站依序由台北天淨與台中建國塑膠奪冠，至今還沒有球隊可以「連莊」，桃園站也沒能打破這個「慣例」，新北FOOTER在壓軸冠軍戰靠著陳京華的致勝跳投，後來居上逆轉稱王，致勝功臣陳京華也獲選為MVP。

陳京華賽後表示，今天氣溫很高，大家都很累，所以就是大膽賭一把，「贏了就英雄，輸了就狗熊。」而隊友也吐嘈他上籃放槍、一度錯失追平機會，致勝一擊則是將功折罪。（編輯：陳政偉）1110716