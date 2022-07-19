培育林志傑等好手 基隆籃球之父王炳基獲奉獻獎

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（中央社記者王朝鈺基隆19日電）「基隆籃球之父」王炳基任職正濱國中體育組長32年期間，曾培育台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+台北富邦勇士隊球員林志傑等好手，一生致力於體育教育，獲教育部頒發「教育奉獻獎」。

基隆市政府教育處今天發布新聞稿表示，基隆市正濱國中籃球隊發跡於民國58年，球隊自籃壇耆老王炳基接手教練後，帶入專業的籃球訓練觀念，提拔潛力球員，培育籃壇新秀，並一舉獲得「全省中學籃球聯賽」冠軍。

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王炳基並孕育出許多傑出籃球選手，從早期選手李金花、前台啤隊教練傅明仁、國手張志豪、李啟億、李德威，世青國手鄭鐵、世大運國手吳洋暉、李緯綸，亞青國手楊正倫、李明暉、羅家龍、林明毅、王子銘、楊瑜潔、蘇芷葳，及林志傑與中華隊國手張詩婕等頂尖好手。

王炳基也曾在籃球區域性對抗賽暨市長盃國小籃球賽中擔任委員，協助提升各基層訓練站籃球選手的團隊競技能力，退休後受聘擔任基隆市府教育處體育班評審委員，他一生致力於體育教育，積極參與並輔導各級學校體育發展，退而不休的精神正是教育奉獻獎的最佳代表。（編輯：李錫璋）1110719