莊智淵扳倒匈牙利好手 WTT男單闖進16強

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台灣「桌球教父」莊智淵（前）20日凌晨在WTT歐洲夏季系列賽的冠軍賽男單首輪以3比1淘汰世界排名99的匈牙利好手馬約羅斯，挺進16強。（中央社檔案照片）

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（中央社記者龍柏安台北20日電）台灣「桌球教父」莊智淵今天凌晨在WTT歐洲夏季系列賽的冠軍賽男單首輪，在首局先失情況下連趕3局，反倒以3比1淘汰世界排名99的匈牙利好手馬約羅斯，挺進16強。

WTT歐洲夏季系列賽共有3場，除上週剛結束的球星挑戰賽外，本週在匈牙利由WTT冠軍賽與WTT支線賽「雙線」進行。

台灣桌球方面，包括一哥林昀儒、莊智淵與鄭怡靜與陳思羽等人，都參加WTT冠軍賽，但首日林昀儒與鄭怡靜紛紛不敵中國選手落馬，而凌晨亮相的陳思羽，也以0比3不敵世界排名第5的日本名將伊藤美誠，首輪止步。

世界排名17的莊智淵，上週在WTT球星挑戰賽16強，在先拿2局「聽牌」優勢下，遭去年世界桌球錦標賽銀牌得主、瑞典小將摩賈德（Truls Moregard）逆轉出局。

本週莊智淵重新出發，今天凌晨首役面對匈牙利地主選手馬約羅斯（Bence Majoros），首局暖機稍慢，開賽一度以2比7落後，先以5比11讓出。

所幸莊智淵很快回穩，次局他在7比9落後下連追3分超前，並在10比10平手之際連拿2分，反以12比10逆轉拿下。

關鍵第3局，莊智淵在局末一度曾以9比7領先，這回對手連追2分扯平，所幸決勝期莊智淵技高一籌，有驚無險以11比9收下。

局數以2比1「聽牌」的莊智淵，第4局加快腳步，開局就拉出7比2攻勢，在一路領先優勢下，最終以11比7淘汰對手，下一輪他將與法國18歲小將李布隆（Alexis Lebrun）爭取8強門票。（編輯：張芷瑄）1110720