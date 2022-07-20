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周天成3局扳倒呂家弘 台北公開賽晉級次輪

2022/7/20 14:22
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（中央社記者龍柏安台北20日電）決勝局平手僵局下，周天成靠著一波6比1攻勢底定勝基，最終以14比21、21比13、21比18險勝自家同胞呂家弘，有驚無險在台北羽球公開賽首輪突圍，挺進16強。

2022台北羽球公開賽今天在台北和平籃球館，進行第2天賽事，這也是因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）停辦2年後首度復辦，在世界羽球巡迴賽屬超級300系列，緊接著在新加坡羽球公開賽後登場。

世界排名第4的周天成，本季曾在印尼羽球大師賽拿下亞軍，這也是他今年最佳成績，而他在上週新加坡次輪提前止步，今天他在台北公開賽首輪出戰自家同胞呂家弘，沒想到意外陷入苦戰。

現年25歲的呂家弘，是台灣羽壇史上第1個拿到世界青少年羽球錦標賽男單金牌的球員，不過他在國際賽場上僅和周天成過招1次，是在2014年的美國公開賽，當時周天成兩局就放倒對手，輕鬆拿下晉級門票。

今天雙方再次交鋒，戰況則出人預料，首局周天成一路挨打，最多曾以6比15落後，接下來他拉出一波6比1反攻，將差距縮小至4分，沒想到接下來他又連丟4分，先以14比21讓出。

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所幸周天成很快回穩，次局他先以8比3攻勢開局，接下來他雖遭遇亂流連丟6分，再次陷入落後，不過這回他立即回敬一波10比0攻勢止血，不僅後來居上，也一口氣拉開差距，以21比13扳回一局。

決勝局戰況高潮迭起，周天成開賽最多握有6分領先，接下來他連丟7分陷入落後，接下來雙方拉鋸，在12比12平手之際，周天成靠著6比1攻勢拉開差距，並在最後靠著對手回擊出界，讓他驚險以21比18拿下。（編輯：張芷瑄）1110720

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