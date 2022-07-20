強化農場 樂天桃猿邀陳瑞振擔任客座教練

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）剛拿下中職上半季冠軍的樂天桃猿，為強化農場、球隊基礎訓練，球團今天宣布，邀請陳瑞振擔任下半季客座教練，看顧二軍。

2010年陳瑞振擔任兄弟象（中信兄弟前身）總教練，首年就領軍率領兄弟拿下總冠軍，3年總教練生涯取得180勝174敗4和，卸下兵符後，曾執教母校美和中學，後來前往新竹仰德高中擔任客座教練，並往中國發展，接下江蘇成棒隊總教練兵符，並在2019年打進中國職棒總冠軍戰，去年曾擔任富邦悍將二軍首席教練。

樂天桃猿球團今天發布新聞稿表示，陳瑞振指導內野守備訓練獲得高度評價，適逢今年選秀補進5名野手，因此邀請陳瑞振擔任下半季客座教練，預計8月向球團報到。

領隊浦韋青指出，現階段正是邀請陳瑞振協助二軍訓練，甚至是給予一軍更多棒球觀念的好時機，陳瑞振的加入，能夠幫助二軍總教練劉榮華執行更多元的棒球訓練，客座期間必定有助於球隊攻擊及守備能力的養成及提升。

陳瑞振表示，謝謝球團的邀請，感受到樂天桃猿想要厚植農場的決心，未來會貢獻所學，和樂天一起為總冠軍努力。（編輯：張雅淨）1110720