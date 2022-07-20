張鎮衙挑戰職籃舞台 想向黃金世代球員學習

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（中央社記者黃巧雯新北20日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+新秀體能測試會今天登場，選秀狀元熱門人選張鎮衙自評表現僅60分，對於將踏上職籃舞台，他期待未來在場上能向黃金世代的射手呂政儒、簡浩學習。

P. LEAGUE+（簡稱PLG）選秀會28日將登場，今天先在台灣藝術大學舉辦新秀體能測試會，共24名符合選秀資格的新秀參加，上午進行體能測驗及投籃測驗，下午則是分組進行5對5對抗賽。

來自政大的張鎮衙接受媒體聯訪時表示，平時都有在練習體測的項目，但今天投籃表現不佳，下午和學長對抗賽過程中又因手挫傷而提前退場，讓他直呼可惜，自評僅60分。

面對選秀會即將到來，張鎮衙坦言，雖然目前還沒什麼感覺，但選秀前一天可能就會開始緊張，「畢竟從以前到現在，最大夢想就是能當職業球員，在這個最大舞台表現自己，真正叫到自己名字那一刻，還是會很亢奮」。

談到進入職籃後想和哪名球員對位，張鎮衙表示，身為射手的他，最想要向黃金世代的球員學習，例如射手呂政儒、簡浩，「我相信不是只有準度，一定有很多細節可以學習」。

張鎮衙與來自健行科大的陳范柏彥同樣都是今年選秀狀元的熱門人選，陳范柏彥指出，「就順其自然」，他認為，儘管參加選秀會緊張，但若有壓力的話，應該是被球隊選上之後。

陳范柏彥還透露，先前原先規劃加入某支香港球隊，後來因故未能成行，最終決定選擇參加PLG選秀。

另外，義守大學好手白曜誠先前參加台灣職籃T1聯盟選秀會，首輪獲得高雄全家海神隊指名，但選秀會結束後，經紀公司曾發表聲明強調，白曜誠對於未來規劃尚未有最終決定。而白曜誠同時還報名PLG選秀，今天也現身體測會。

對於未來動向，白曜誠表示，後續會再與經紀公司討論，待PLG選秀結束後才會決定。（編輯：張雅淨）1110720