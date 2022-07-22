林凱威進牛棚 與王維中、林子昱有望8月一軍亮相

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中華職棒下半球季22日開打，味全龍隊總教練葉君璋透露，今年選秀首輪選進投手林凱威已經開始牛棚練投、25日安排體檢，林凱威、陣中主力投手王維中、林子昱都有機會在明星賽後一軍亮相。圖為王維中6月23日出賽畫面。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月22日

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（中央社記者謝靜雯新竹22日電）中職下半球季今天開打，味全龍隊總教練葉君璋透露，今年選秀首輪選進投手林凱威已經開始牛棚練投、25日安排體檢，林凱威、陣中主力投手王維中、林子昱都有機會在明星賽後一軍亮相。

中華職棒下半球季開打，味全龍隊首戰在新竹市立棒球場迎戰富邦悍將隊，龍隊今年季中選秀選進具有美職資歷的投手林凱威，被視為即戰力、評價有扛起終結者的角色，也已經向球隊報到。

葉君璋表示，林凱威已經開始牛棚練投，返台前持續在美國獨立聯盟出賽，回台到完成檢疫出關，應該沒有超過5天沒碰球，林凱威今天會到斗六棒球場與二軍會合，預計25日安排體檢。

龍隊陣中另外一名主力投手王維中6月底先發出賽後背部不適，要休息約1個月，另外一名先發投手林子昱6月底也因為肌肉發炎需要休息。王維中、林子昱、林凱威預計都可以在月底明星賽過後歸隊，最快8月一軍亮相。

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龍隊投手徐若熙手肘狀況恢復不如預期，已經接受手肘韌帶置換手術，葉君璋表示，徐若熙手肘會有的狀況幾乎都有，這次開刀處理，「他現在的手臂，應該是國中過後就沒有再這麼健康了」。

葉君璋表示，徐若熙現在手肘健康狀況百分百，但最重要的是開完刀後怎麼鍛鍊讓手臂更強壯，相信之後的狀況會減少很多，原本預計的復健時程為12個月到14個月，「他還年輕，不會讓他太急」。（編輯：唐聲揚）1110722