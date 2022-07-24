中市首座國小人工草皮足球場啟用 提供專業場地

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（中央社記者郝雪卿台中24日電）中市近年基層足球運動盛行，但小球員平常練習場地不足且設備老舊，繼「文小91」新建足球場啟用後，今天西屯區國安國小人工草皮足球場也啟用，提供專業安全練習場地。

立委張廖萬堅在落成啟用儀式中指出，國安國小足球隊成立於2004年，並由大力卜企業派教練協助訓練，小球員都在學校操場練習，在國內外參賽也屢獲佳績。

張廖萬堅表示，但操場同時也要提供校內其他學生使用，長期下來，因草地不平整，加上自動灑水系統也已老舊，導致養護不易，每逢下雨後操場就會積水濕滑，加上水溝蓋老舊破損，整體練習場地環境不佳，使得小球員們練習時經常因此受傷。

張廖萬堅說，在接獲校方及家長會陳情後，立即辦理會勘，並多次邀集相關單位研商，終在去年6月成功爭取到體育署核定新台幣1428萬元經費，由中央補助1000萬元辦理足球場整建，其餘428萬元則由台中市議員林祈烽向台中市政府教育局成功爭取，打造台中第1座國小人工草皮足球場。

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國安國小表示，球場設計成台中市首座人工草皮複合式運動場，相關材料也都符合FIFA認證，除了安全性提高外，場地設計了1座完整8人足球場及2座5人制足球場，另外還保留原來的跑道設計，除了可辦理足球賽，還可以辦理運動會賽跑的競賽。

由於學校社區附近沒有完整的足球場地，國安國小指出，期許這座足球場地改善後，能作為大肚山及中科園區足球運動人才訓練據點，逐步為足球運動布建梯隊系統以及優質的足球訓練環境，未來作為「大肚山/中科園區足球運動訓練暨發展中心」，藉由足球場地的整建，搭起台中市大肚山地區通往世界的橋梁。（編輯：陳仁華）1110724