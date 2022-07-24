U18世界盃培訓安排與中職二軍交手 著重投手調整

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（中央社記者謝靜雯新北24日電）U18世界盃棒球賽藍白對抗賽前8戰打完，總教練周宗志表示，投手群調整較慢，是接下來集訓重點，第2階段集訓在高雄舉行，預計安排7至8場與中職二軍交流賽。

U18世界盃棒球賽藍白對抗賽第8戰今天在三重棒球場舉行，台灣代表隊總教練周宗志表示，整體投手群調整慢，無論速度、內容都和教練團的預期有點落差，接下來第2階段的集訓，不管是對抗賽還是隊內練習，都會針對投手部分多一點調整。

周宗志表示，篩選出24人名單之後，第2階段集訓預計7月30日移動至高雄，中華民國棒球協會有幫忙安排，預計會和中職二軍打7至8場交流賽，也會視U23世界盃棒球賽培訓隊的集訓狀況安排對抗賽。

培訓隊陣中好手林佳緯在母隊穀保家商一直是中心棒次人選，但此次交流賽反而投球表現比較好，周宗志表示，林佳緯因為調整較慢，本來預期打擊表現會比較穩定，但藍白對抗賽反而是投球表現比較穩定。

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周宗志指出，林佳緯變化球種有曲球、滑球、變速球，取得好球的能力不錯，至於打擊方面並不擔心，他本來就不是會大起大落的球員，如果有被選入最後正選名單，會看投手、野手比例決定他的角色定位。

林佳緯今天擔任藍隊的先發第7棒、守中外野，總計2打數敲出1支安打、選到1次四壞保送，比賽後半段登板後援，總計投2局被敲3支安打，投出1次三振、1次保送，失掉2分（1分責失分），藍隊終場以3比9不敵白隊，林佳緯無關勝敗。（編輯：張雅淨）1110724