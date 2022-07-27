林哲瑄赴醫院檢查 待報告出爐討論是否動刀

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（中央社記者黃巧雯台北27日電）中職富邦悍將外野手林哲瑄在新竹市立棒球場因撲接飛球而受傷，今天前往醫院再次檢查，球團表示，待報告出爐後，將綜合所有醫療意見，再與林哲瑄開會討論決定後續處理方式。

新竹市立棒球場整建後重新啟用，迎接職棒賽事重返新竹，不過味全龍和富邦悍將22、23日兩天比賽卻狀況頻傳，其中悍將隊外野手林哲瑄23日因撲接外野飛球，受場地狀況不佳影響而受傷退場，後來經中職與市府、兩球團密切討論後，決議24日新竹球場賽事延期。

悍將球團昨天曾說明林哲瑄傷勢情況，25日經核磁共振成像（MRI）初步檢查為左肩關節唇破裂，研判將休息約3個月，返回台北後今天進行第2次檢查，不排除開刀手術進行修復，但一旦動刀，加上後續恢復和復健期，本季恐將報銷。

悍將球團晚間公告，林哲瑄今天前往輔大醫院檢查，待檢查報告出爐後，球團將綜合所有醫療意見，再與林哲瑄及防護團隊開會討論決定後續處理方式，將全力協助林哲瑄安排治療及復健規劃。

悍將球團表示，這次事件球團及林哲瑄均非常感謝各方關心及慰問，也希望大家能繼續關心支持中華職棒，為每一名努力的球員加油打氣。（編輯：張雅淨）1110727