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悍將註銷洋投威迪茲 兄弟新增楊志龍快篩陽

2022/7/28 18:39（7/28 18:51 更新）
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中華職棒中信兄弟隊近期隊內又傳出疫情，27日賽前陳文杰、陳偉漢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性，28日賽前再新增投手楊志龍快篩陽性。圖為楊志龍27日出賽畫面。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月28日
中華職棒中信兄弟隊近期隊內又傳出疫情，27日賽前陳文杰、陳偉漢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性，28日賽前再新增投手楊志龍快篩陽性。圖為楊志龍27日出賽畫面。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月28日
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（中央社記者謝靜雯台北28日電）中華職棒富邦悍將隊新洋投安得勝今天首度在二軍出賽，球團同時註銷洋投威迪茲，並已安排離台手續，外野手林哲瑄確定動刀也下二軍；中信兄弟賽前新增投手楊志龍COVID-19快篩陽性。

中華職棒富邦悍將隊今天註銷洋投威迪茲，球團發布聲明表示，已經協助安排離台手續，祝福威迪茲未來有更好的發展。

威迪茲本季在一軍出賽9場（8場先發），控球方面的狀況比較多，戰績2勝6敗，防禦率4.17。

悍將今天也公告，外野手林哲瑄7月23日於新竹市立棒球場出賽，撲接飛球造成左肩關節唇破裂合併部分旋轉肌撕裂傷，經過評估決定將安排開刀手術修補，保守預估約8個月的恢復期，林哲瑄今天也下放二軍。

中信兄弟隊近期隊內又傳出疫情，昨天賽前野手陳文杰、陳偉漢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性，今天賽前再新增投手楊志龍快篩陽性。（編輯：陳政偉）1110728

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