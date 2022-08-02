瓊斯盃連3年停辦 籃協有意改辦跨聯盟交流賽

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（中央社記者龍柏安台北2日電）中華民國籃球協會今天發布新聞稿表示，因疫情邊境管制還未解封，讓各國來台參與瓊斯盃興趣缺缺，今年瓊斯盃將確定停辦，而籃協則打算在9月舉辦跨聯盟交流賽。

瓊斯盃是台灣暑假期間籃壇重頭戲，不過近年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，自2020年起連續3年停辦。

台灣籃壇目前擁有超級籃球聯賽（SBL）、P. LEAGUE+與台灣運彩xT1聯盟等3個籃球聯盟，籃協有意整合國內籃壇資源，在9月舉辦跨聯盟交流賽，預計8月4日將邀請各隊召開首次籌備會議。

中華籃協在新聞稿中指出，為讓國內球迷能夠欣賞到一流賽事，原定9月檔期將改辦理跨聯盟交流賽事，邀請PLG、T1、SBL球隊及中華白培訓隊進行交流比賽，將在籌備會中與各聯盟及球隊討論相關細節，有關賽事資訊及各聯盟參賽隊伍將於近期陸續公告。

PLG表示，聯盟立場是尊重各隊意願，不過目前對於參賽組隊方式、參賽模式都不清楚，而屆時將是由聯盟組成聯隊，還是由球隊各自報名參賽都還不了解，可能要等到籌備會議結束後才會比較明朗。

據了解，PLG原打算在9月舉辦夏季聯賽，替新賽季提前磨合備戰，可能與籃協有意舉辦的跨聯盟交流賽有些衝突，因此若同意參加跨聯盟交流賽，聯盟內部將有一些技術性問題需要克服、解決。

事實上，籃協在2020年也曾有意舉辦「共好盃」籃球賽，廣邀SBL球隊與台北富邦勇士、寶島夢想家（現為福爾摩沙台新夢想家）等8隊一同參賽，不過當時因部分球團有疑慮，最終無奈破局。（編輯：張雅淨）1110802