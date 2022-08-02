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25年前美議長金瑞契訪台行 阻中犯台強硬言論鮮明
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不打LIV Golf比賽 老虎伍茲至少損失7億美元

2022/8/2 17:06
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（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）美國商業雜誌「富比世」（Forbes）6月報導，美國高球名將老虎伍茲的淨資產至少有10億美元，而他最近拒絕了讓帳戶裡的數字增加近倍的機會。

沙烏地阿拉伯官方資助的職業高爾夫巡迴賽LIV Golf執行長諾曼（Greg Norman）告訴美國福斯新聞（Fox News）的卡爾森（Tucker Carlson），老虎伍茲（Tiger Woods）拒收7、8億美元的報酬參加LIV Golf的比賽。

路透社報導，諾曼是在上週末LIV Golf比賽於美國新澤西州貝德敏斯特（Bedminster）進行時受訪，相關內容今天晚上於「塔克卡爾森今夜秀」（Tucker Carlson Tonight）上播出。

談到提給老虎伍茲，以美元為單位的數字時，諾曼說：「數字是在我當上執行長前就存在的。老虎伍茲是個指標人物，對吧？所以，當然要找就找最強的。他們一開始就找上了老虎伍茲，早在我當上執行長前，而那個數字大概就是那樣。」

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老虎伍茲對於美國男子職業高爾夫巡迴賽（PGA Tour）始終保持忠誠，上個月他說：「對於球員選擇站在LIV Golf那邊，並在那個巡迴賽打球，我無法表示認同，因為我覺得他們所做的，是背叛了讓他們有今天這個地位的東西（指PGA Tour）。」

「你只是在前期拿到很多錢去打幾場比賽，然後比賽是打54洞。他們播放震耳欲聾的音樂，和在這裡有不同的氛圍...我只是不知道長期來看，此舉對那些球員會有什麼好處，尤其是參加LIV Golf的比賽，無法獲得世界排名積分，且大賽也變更了他們的參賽標準。」（譯者：李晉緯/核稿：劉淑琴）1110802

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