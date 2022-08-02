曾俊欣直落二橫掃柴普爾 奪ATP生涯會內賽首勝

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（中央社記者龍柏安台北2日電）本週排名躍升上世界84名、再寫生涯新高的台灣網球好手曾俊欣，今天在墨西哥的洛斯卡波斯網賽首輪，以6比4、6比4擊敗美國選手柴普爾，拿下生涯在ATP會內賽首勝。

總獎金逾92萬美元（約新台幣2759萬元）的洛斯卡波斯網球賽，是屬ATP巡迴賽250等級，曾俊欣今天在男單首輪歷經1個半小時奮戰，以直落二淘汰世界排名500、透過會外賽闖關的美國選手柴普爾（Nick Chappell），次輪將遭遇世界排名12的英國一哥諾瑞（Cameron Norrie）。

台灣網球一哥曾俊欣生涯共拿過4座冠軍，其中包括3座挑戰賽與1座ITF，過去他共5度挑戰ATP（世界男子職業網球協會）等級會內賽，不過每每鎩羽而歸，今天他總算如願以償，在ATP會內賽首度開張。

今天首盤雙方前6局勢均力敵，打成3比3平，第7局曾俊欣率先破發，取得關鍵性超前，接下來再順利保發，也取得5比3超前，隨後兩人各自保發，讓曾俊欣先以6比4拿下。

次盤狀況相似，兩人同樣在前4局以2比2扯平，接下來曾俊欣先破再保，一口氣連拿2局以4比2超前，且全場沒有暴露出任何被破發點，最終再以6比4拿下，如願拿下第2輪入場券。

曾俊欣下一輪對手，是英國名將諾瑞，對手近況不俗，在上個月剛結束的溫布頓網球錦標賽男單闖進4強，不過兩人在硬地狹路相逢，曾俊欣仍有機會。（編輯：張芷瑄）1110802