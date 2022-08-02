更多編輯台推薦新聞：
台積電劉德音指中國武力犯台將各方皆輸 CNN專訪全文一次看
政治

台積電劉德音指中國武力犯台將各方皆輸 CNN專訪全文一次看

疫情中求生存 三昧堂木偶團打造神衣找到新商機
文化

疫情中求生存 三昧堂木偶團打造神衣找到新商機

Bill Russell甩歧視成傳奇球星 為NBA帶來革命
運動

Bill Russell甩歧視成傳奇球星 為NBA帶來革命

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中方禁台灣食品進口 乖乖：產品外銷僅約1% 中國營收不到百萬
首頁 / 運動

曾俊欣直落二橫掃柴普爾 奪ATP生涯會內賽首勝

2022/8/2 18:21（8/2 19:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣網球好手曾俊欣（圖）2日在洛斯卡波斯網賽首輪擊敗美國選手柴普爾。（中央社檔案照片）
台灣網球好手曾俊欣（圖）2日在洛斯卡波斯網賽首輪擊敗美國選手柴普爾。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北2日電）本週排名躍升上世界84名、再寫生涯新高的台灣網球好手曾俊欣，今天在墨西哥的洛斯卡波斯網賽首輪，以6比4、6比4擊敗美國選手柴普爾，拿下生涯在ATP會內賽首勝。

總獎金逾92萬美元（約新台幣2759萬元）的洛斯卡波斯網球賽，是屬ATP巡迴賽250等級，曾俊欣今天在男單首輪歷經1個半小時奮戰，以直落二淘汰世界排名500、透過會外賽闖關的美國選手柴普爾（Nick Chappell），次輪將遭遇世界排名12的英國一哥諾瑞（Cameron Norrie）。

台灣網球一哥曾俊欣生涯共拿過4座冠軍，其中包括3座挑戰賽與1座ITF，過去他共5度挑戰ATP（世界男子職業網球協會）等級會內賽，不過每每鎩羽而歸，今天他總算如願以償，在ATP會內賽首度開張。

今天首盤雙方前6局勢均力敵，打成3比3平，第7局曾俊欣率先破發，取得關鍵性超前，接下來再順利保發，也取得5比3超前，隨後兩人各自保發，讓曾俊欣先以6比4拿下。

次盤狀況相似，兩人同樣在前4局以2比2扯平，接下來曾俊欣先破再保，一口氣連拿2局以4比2超前，且全場沒有暴露出任何被破發點，最終再以6比4拿下，如願拿下第2輪入場券。

曾俊欣下一輪對手，是英國名將諾瑞，對手近況不俗，在上個月剛結束的溫布頓網球錦標賽男單闖進4強，不過兩人在硬地狹路相逢，曾俊欣仍有機會。（編輯：張芷瑄）1110802

延伸閱讀
曾俊欣排名衝上第86 美網拚大滿貫首勝曾俊欣網球男單世界排名前進百大 台灣第3人賽事回顧》曾俊欣力拚5盤打到大腿抽筋 法網首役遭逆轉
曾俊欣
曾俊欣溫網不敵地主選手葛瑞 無緣大滿貫首勝曾俊欣3盤淘汰阿根廷好手 帕馬挑戰賽挺進8強
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族