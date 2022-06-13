台灣男網第3人 曾俊欣世界排名前進百大

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）世界職業網球協會（ATP）今天公布最新排名，台灣網球好手曾俊欣排名升至第97名，成為繼盧彥勳、王宇佐後，成為第3位躋身男單世界前100名的台灣選手。

現年20歲的曾俊欣在2019年轉入職業，今年4月在西班牙穆西亞挑戰賽拿下個人生涯第3座ATP挑戰賽冠軍。

曾俊欣日前更在法國網球公開賽會外賽連過3關，搶下會內賽門票，也是史上第4名闖進法網男單會內賽的台灣球員，但會內賽首輪與葡萄牙好手索沙（Joao Sousa）激戰5盤，曾俊欣吞下敗仗，無緣晉級。

曾俊欣上週轉戰在斯洛伐克舉行的布拉提斯拉瓦ATP挑戰賽，一路過關斬將，闖進4強賽才敗下陣來。

根據ATP最新公布的世界排名，曾俊欣從104名升至97名，生涯首闖男單世界百大，成為繼盧彥勳、王宇佐後，第3位達成此成就的台灣球員。

不僅如此，11月將在義大利米蘭登場的ATP新生代總決賽，將集結8名21歲以下世界排名最高的男球員參賽，曾俊欣目前ATP新生代總決賽排名暫居第7，有機會取得參賽資格，再創新紀錄。（編輯：陳仁華）1110613