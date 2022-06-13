更多編輯台推薦新聞：
黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年
文化

黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

一週大事／美中防長雙邊會、英相強生保住政權...
生活

一週大事／美中防長雙邊會、英相強生保住政權...

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

台灣男網第3人 曾俊欣世界排名前進百大

2022/6/13 22:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北13日電）世界職業網球協會（ATP）今天公布最新排名，台灣網球好手曾俊欣排名升至第97名，成為繼盧彥勳、王宇佐後，成為第3位躋身男單世界前100名的台灣選手。

現年20歲的曾俊欣在2019年轉入職業，今年4月在西班牙穆西亞挑戰賽拿下個人生涯第3座ATP挑戰賽冠軍。

曾俊欣日前更在法國網球公開賽會外賽連過3關，搶下會內賽門票，也是史上第4名闖進法網男單會內賽的台灣球員，但會內賽首輪與葡萄牙好手索沙（Joao Sousa）激戰5盤，曾俊欣吞下敗仗，無緣晉級。

曾俊欣上週轉戰在斯洛伐克舉行的布拉提斯拉瓦ATP挑戰賽，一路過關斬將，闖進4強賽才敗下陣來。

根據ATP最新公布的世界排名，曾俊欣從104名升至97名，生涯首闖男單世界百大，成為繼盧彥勳、王宇佐後，第3位達成此成就的台灣球員。

不僅如此，11月將在義大利米蘭登場的ATP新生代總決賽，將集結8名21歲以下世界排名最高的男球員參賽，曾俊欣目前ATP新生代總決賽排名暫居第7，有機會取得參賽資格，再創新紀錄。（編輯：陳仁華）1110613

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族