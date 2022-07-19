曾俊欣排名衝上第86 美網拚大滿貫首勝

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台灣網球好手曾俊欣（左2）在拿下3座ATP挑戰賽冠軍後，世界排名前進百大，目前排名升至第86名，他19日與家人一同出席媒體見面會，分享心路歷程和目標。中央社記者黃巧雯攝 111年7月19日

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）台灣網球好手曾俊欣在拿下3座ATP挑戰賽冠軍後，世界排名前進百大，目前升至第86名，他今天說，希望未來能拿下大滿貫首勝，目標美網闖進第3輪，年底前排名升至前70名。

現年20歲的曾俊欣曾拿下溫布頓網球錦標賽及法國網球公開賽青少年組雙料冠軍，而他過去一年來表現持續突破，今天與家人出席媒體見面會時感謝家人一路支持，讓他無後顧之憂，能在場上盡情發揮。

曾俊欣接受媒體聯訪時表示，去年底與德國教練開始合作，在底線抽球能力或打法上都有所進步，也變得更有自信，生涯首座世界職業網球協會（ATP）挑戰冠軍也在去年12月開張。

今年在參加澳網前曾確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），曾俊欣一度擔心好表現受到影響，所幸後來再度拿下ATP挑戰賽冠軍，也打消他的疑慮，並恢復自信心。

曾俊欣在接連奪得3座ATP挑戰賽冠軍後，排名持續提升，成為繼盧彥勳、王宇佐後，第3個躋身男單世界前100名的台灣選手，本週最新排名出爐，曾俊欣排名升至第86名，讓他坦言很興奮。

談到近期印象深刻比賽，曾俊欣直指是法國網球公開賽首輪5盤大戰，他表示，第一次在大滿貫賽打到5盤，由於對體能調整不是那麼有經驗，「一開始就全力拚，中間空檔調整沒那麼好，導致體能明顯下滑」。

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曾俊欣長年在國外奮戰，最近一次出國長達9個月，到了第6、7個月就非常想家，他透露，常常會打電話關心家人，「媽媽在台灣獨自照顧弟弟很辛苦，前兩年還在夜市擺攤，手又受傷」。

曾俊欣接下來將於7月21日前往美國，從8月1日起參加一系列的ATP賽事，備戰美國網球公開賽，曾俊欣也訂定目標，希望未來拿下ATP巡迴賽250等級冠軍、大滿貫首勝，美網能闖進會內賽第3輪，年底排名能升至前70名。（編輯：謝雅竹）1110719