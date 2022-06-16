曾俊欣雙喜臨門 躋身世界百大、溫網順利補進會內賽

曾俊欣小檔案

2001年8月8日生、2015年在歐洲最大的青少年賽事Les Petits As（Small Champions）少年網球賽奪冠，賽史33年中唯一贏得此榮銜的亞洲人，從此一戰成名。

父母親在新北市永和的樂華夜市擺攤賣糖葫蘆供他學球，被封為台灣「夜市球王」。他和瑞士名將費德瑞（Roger Federer）同一天生日，視日本好手錦織圭為偶像。<

大滿貫單打成績：2018年、法網青少年冠軍、澳網青少年亞軍、溫網青少年冠軍、美網青少年4強

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