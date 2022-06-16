曾俊欣雙喜臨門 躋身世界百大、溫網順利補進會內賽
2022/6/16 12:38（6/16 12:58 更新）
曾俊欣順利補進溫布頓網球錦標賽會內賽。（中央社檔案照片）
（中央社記者龍柏安台北16日電）台灣網球好手曾俊欣本週雙喜臨門，除最新世界排名翻上97名，生涯首度躋身百大之內，另一方面，月底開打的大滿貫賽溫布頓網球錦標賽，他也順利補進會內賽。
曾高居世界青少年球王的曾俊欣
，在今年大滿貫賽的法國網球公開賽從會外賽起步，連闖3關拿下會內賽門票，雖然首役歷經超過4小時的5盤大戰，最終仍惜敗世界排名63的葡萄牙好手索沙（Joao Sousa），無緣職業生涯大滿貫賽會內賽首勝。
曾俊欣小檔案
2001年8月8日生、2015年在歐洲最大的青少年賽事Les Petits As（Small Champions）少年網球賽奪冠，賽史33年中唯一贏得此榮銜的亞洲人，從此一戰成名。
父母親在新北市永和的樂華夜市擺攤賣糖葫蘆供他學球，被封為台灣「夜市球王」。他和瑞士名將費德瑞（Roger Federer）同一天生日，視日本好手錦織圭為偶像。<
大滿貫單打成績：2018年、法網青少年冠軍、澳網青少年亞軍、溫網青少年冠軍、美網青少年4強
資料來源：ITF官網維基百科
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身為大滿貫賽當中唯一草地賽事的溫布頓網球錦標賽，將於27日點燃戰火，由於報名是採賽前6週的世界排名，當時曾俊欣僅排110名，所以他是會內賽候補第1順位，只要有球員退賽，他就能直接排進會內賽。
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昨天德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）宣布，他在法網4強出戰納達爾（Rafael Nadal）時的腳踝傷勢還未痊癒，將退出今年溫布頓，這也讓曾俊欣直接獲得會內賽參賽門票。
目前人在義大利參加挑戰賽的曾俊欣，預計明天凌晨將迎戰世界排名80的阿根廷好手艾切維利（Tomas Martin Etcheverry），爭取8強門票，待賽事告一段落，就會轉往倫敦準備草地球場的賽事。（編輯：屈享平）1110616
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