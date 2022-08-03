林凱威初登板無失分 林智勝開轟率龍隊奪勝

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中職味全龍隊3日迎戰統一獅隊，味全龍老將林智勝轟出2分砲，連3戰開轟，生涯第296轟出爐，龍隊最終以6比0獲勝。（味全龍提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年8月3日

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）中職味全龍老將林智勝今天迎戰統一獅隊轟出2分砲，連3戰開轟，生涯第296轟出爐，而剛加盟的林凱威第8局迎來中職生涯初登板，投1局無失分，龍隊最終以6比0獲勝。

味全龍今天在高雄澄清湖棒球場出戰統一獅，而賽前下半季5戰全敗的獅隊派出投手江辰晏先發，尋求止敗。

不過，江辰晏首局就遭遇危機，龍隊前2棒打者郭天信、陳品捷連續安打後，儘管江辰晏讓下一棒的拿莫．伊漾擊成飛球出局，但隨後被林智勝揮出2分打點全壘打，龍隊以3比0領先。

江辰晏度過首局亂流後，5局上又被連續擊出3支安打，加上高飛犧牲打，掉1分，龍隊第6局延續攻勢，靠著3支安打再搶下2分。

味全龍洋投鋼龍（Drew Gagnon）此役先發7局無失分，被敲出6支安打，送出6次三振、1次保送，龍隊第8局在6比0領先時，換上今年選秀會首輪指名旅美好手林凱威，而林凱威日前與龍隊簽下一紙2年5個月的合約，包括激勵獎金在內，總值新台幣1470萬元。

林凱威中職生涯初登板，先讓首名打者陳傑憲擊成左外野高飛球遭到接殺，隨後保送林靖凱後，再讓林子豪敲成內野高飛球出局，並三振陳鏞基，投1局無失分，順利完成任務，最終龍隊以6比0勝出。

龍隊打者此役以郭天信表現最佳，單場4安打、貢獻1打點，而林智勝4打數1安打，唯一的安打就是全壘打，也是生涯第296轟。

獅隊投手江辰晏今天投5.2局，被敲出10支安打，失6分，苦吞敗投，團隊打線全場擊出7支安打，但未能添得分數，下半季6場比賽都吞下敗仗。（編輯：方沛清）1110803