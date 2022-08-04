跨聯盟交流賽籌備會議 籃協：朝樂觀方向前進

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（中央社記者龍柏安台北4日電）中華籃協今天上午召開跨聯盟交流賽首次籌備會議，台灣3大籃球聯盟球團都有代表出席，籃協秘書長李雲翔表示，一切都往樂觀情況發展，也盼8月8日前各隊能繳交參賽意向書。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，今年瓊斯盃再次宣布停辦，籃協日前拋出舉辦跨聯盟交流賽的構想，預計將邀請超級籃球聯賽（SBL）、P. LEAGUE+與台灣運彩xT1聯盟等3大聯盟共襄盛舉。

籃協今天召開首次籌備會議，李雲翔透露，3大聯盟都有球團代表出席，而PLG當中則有4支球團委託聯盟參與會議。

根據籃協規劃，比賽時間暫訂於9月17日至27日在台北和平籃球館舉行。李雲翔強調，首次籌備會議主要目的是讓球團彼此交換意見，也需看各隊行程與時間安排，會議結束後盼各隊能在8月8日前繳交參賽意向書。

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李雲翔表示，這次跨聯盟交流賽主要目的之一，就是希望讓各隊新人有磨練機會，包括球隊的一、二年級生與新秀，至於選秀會上落榜的球員也可以參加。他並透露，「甚至有部分球隊有意組成聯隊，我們也不反對。」

李雲翔也說，很感謝3個聯盟都有派員出席會議，每個球隊也都有發表意見，至於詳細的比賽內容與呈現方式，則得等到各隊繳交參賽意向書，並進行討論後才會比較明朗。（編輯：張雅淨）1110804