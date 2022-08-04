新洋投安得勝定位 悍將教頭：一軍先發、中繼都行

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（中央社記者黃巧雯新北4日電）富邦悍將新洋投安得勝今天第二度在二軍登板，中繼投2局無失分，總教練丘昌榮表示，安得勝和另名洋投富藍戈先發、中繼都可以，未來將視球隊需求而定。

悍將新洋投安得勝（Tanner Anderson）自哈佛大學畢業，擁有美國職棒大聯盟資歷，7月中抵台後，尚未在一軍亮相。

中華職棒二軍例行賽今天在嘉義縣、台南市兩地開打，悍將與統一獅交手，安得勝投2局無失分，僅被敲出1支安打，送出2次三振，悍將打線全場僅擊出3支安打，不敵獅隊的13支，最終以0比6輸球。

富邦悍將總教練丘昌榮今天接受媒體聯訪時表示，安得勝與另名洋投富藍戈（Enderson Franco）先發、中繼都可以，若一軍中繼投手有狀況，也能勝任，將視球隊需求而定。

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至於目前在牛棚待命的洋投富藍戈未來是否轉任先發，丘昌榮表示，還須視其中繼狀況，近期外籍投手教練羅曼（Orlando Roman）回報，富藍戈狀況還可以，只是還要再調整一下。

另一地二軍比賽，由味全龍出戰樂天桃猿，因雨裁定5局提前結束，味全龍隊以4比0完封對手，龍隊投手曹祐齊先發5局無失分，沒被敲出任何安打，保送和三振各2次，締造另類無安打比賽，巧合的是，父親曹竣崵也是同場比賽的球評，見證這項紀錄。（編輯：張芷瑄）1110804