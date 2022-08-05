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大谷翔平雙響砲 天使單場7轟仍吞敗

2022/8/5 10:46
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（中央社洛杉磯4日綜合外電報導）MLB洛杉磯天使日籍二刀流球星大谷翔平今天揮出雙響砲，全隊共擊出7支全壘打，但最終仍以7比8敗給奧克蘭運動家。

路透社報導，天使今天7分全靠陽春全壘打拿下，成為MLB史上第一支單場得7分以上，且全部都靠陽春砲打進分數的球隊。

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使主場對奧克蘭運動家3連戰最後一戰，大谷1局下就揮出陽春砲，為天使先馳得點。

隨後鈴木清（Kurt Suzuki）、沃德（Taylor Ward）、亞戴爾（Jo Adell）、華爾希（Jared Walsh）也分別在2局下、3局下、4局下、6局下擊出陽春彈，大谷7局下揮出個人單場第2轟，莫尼亞克（Mickey Moniak）9局下臨去秋波再追加一發。

大谷翔平今天單場雙響砲，生涯MLB累積117轟，和鈴木一朗並列為MLB打出第2多全壘打的日本選手，成績僅次於松井秀喜175轟。

即便天使此役砲聲隆隆，但運動家3局上靠勞瑞安諾（Ramon Laureano）、墨菲（Sean Murphy）各敲一支帶有2分打點的二壘安打，以及布朗（Seth Brown） 的2分砲吃下6分大局，勞瑞安諾4局上再補一發2分砲，讓天使吞敗。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1110805

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