才傳聽取大谷翔平報價 美媒：天使不會交易他

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（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）「紐約郵報」（New York Post）今天的報導指，即便上週有報導稱MLB天使正聽取有關陣中「二刀流」好手大谷翔平的報價，但球隊如今不會把這名美聯MVP交易出去。

美國職棒大聯盟MLB的交易大限為8月2日。

路透社指，28歲的大谷翔平已成為一名出色的球員，他投球、打擊的能力都維持在高檔，並不斷被拿來和同樣投、打俱佳的傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth） 相提並論。儘管大谷翔平在投、打兩方面都為球隊作出貢獻，但天使目前戰績僅43勝、59敗，落後美聯西區龍頭休士頓太空人23.5場，在外卡的競爭上也落後11場。

本季以打者身分出賽99場，大谷翔平揮出22支全壘打、打回62分打點，打擊率2成55，攻擊指數0.847；2021年大谷翔平獲選美國聯盟年度最有價值球員（MVP），那年他的進攻指數達0.965，有46發全壘打、100分打點的成績。

今年是大谷翔平在天使的第5個球季，他生涯至今一共擊出115支壘打、掃回309分打點，打擊率是2成62、攻擊指數為0.881。

有報導指，天使至少在聽取各隊對交易大谷翔平的報價，這是這支美聯球隊未來可能有所改變的信號。過去兩個球季，天使不斷目睹3屆年度MVP得主楚勞特（Mike Trout）與傷病對抗的情況。

曾被報導對交易大谷翔平感興趣的球隊，包括紐約洋基、芝加哥白襪與聖地牙哥教士。

大谷翔平與天使兩年850萬美元的合約走到最後一年，他今年的年薪是550萬美元。大谷翔平2023年球季將取得薪資仲裁資格，也能於2024年首度成為自由球員。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110802