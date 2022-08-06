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曾俊欣男雙止步 洛斯卡波斯網賽受阻4強

2022/8/6 11:47
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（中央社記者龍柏安台北6日電）8強才擊敗今年溫網冠軍組合，台灣網球一哥曾俊欣與阿根廷搭檔艾切維利沒能延續驚奇，今天在洛斯卡波斯網賽以3比6、3比6不敵南非克拉森與巴西米羅的跨國組合，止步4強。

世界排名84的曾俊欣，這次在墨西哥舉行ATP 250等級的洛斯卡波斯網賽屢創驚奇，他除在男單成功開胡，拿下生涯ATP巡迴賽等級的首勝，雙打也一路闖關，挺進4強。

事實上，曾俊欣參賽重心都以單打為主，雙打場次並不多，加上這一站在內，本季只僅參加5場男雙，不過他在8強，直落二橫掃上個月才在溫布頓網球錦標賽奪冠的澳洲組合伊布登（Matthew Ebden）與普賽爾（Max Purcell），也譜出大會驚奇。

曾俊欣與阿根廷的搭檔艾切維利（Tomas Martin Etcheverry），今天面對大會第4種子、南非老將克拉森（Raven Klaasen）與坐擁2座大滿貫男雙冠軍的巴西好手米羅（Marcelo Melo），卻沒能延續連勝腳步，歷經68分鐘激戰吞敗出局。

今天曾俊欣與艾切維利的「台阿聯軍」，開局和對手拉鋸僵持，關鍵第8局意外陷入亂流，被對手破發得逞，陷入3比5落後，加上接下來又沒能還以顏色、延長戰線，先以3比6丟掉首盤。

次盤戰況宛如首盤翻版，前6局打完雙方依舊以3比3扯平，無奈第7局「台阿聯軍」發球局又被對手攻破，接下來更是一口氣連丟3局，再以3比6棄守吞敗。（編輯：屈享平）1110806

曾俊欣
曾俊欣攜手艾切維利 洛斯卡波斯網賽男雙進4強 曾俊欣連丟9局 洛斯卡波斯網賽次輪止步
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