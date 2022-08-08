羅維銘再拚5000公里超馬 妻子相伴有信心奪冠

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣超馬好手羅維銘去年參加「超越自我3100英里跑挑戰賽（全程近5000公里）」拿下亞軍，今年將再度出征，他今天說，多了妻子相伴，他相信有機會突破去年成績，再前進1名。

在美國紐約舉行的超越自我3100英里跑挑戰賽（Self-Transcendence 3100 Mile Race），是世界上距離最長的國際馬拉松賽事，全程近5000公里。今年邁入第26屆，自9月5日開跑，賽程共52天，全球共有14名超馬好手獲邀參賽。

台灣選手，除了「超馬老爹」羅維銘外，還有將首次參賽的楊皇蘭，而羅維銘預計8月25日再度出征。

現年58歲的羅維銘，公元2002年自陸軍特種部隊退伍後，展開20年的馬拉松生涯，去年首度參加超越自我3100英里跑挑戰賽，最終以48天11小時52分鐘1秒完成賽事，僅次於義大利選手馬卡托（Andrea Marcato），羅維銘以賽事第2、亞洲第1作收。他在賽事中途捨棄跑鞋換穿人字拖，引發話題。

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羅維銘近期持續自主訓練，備戰今年賽事，社子島河濱有機會可以看到他的身影，他今天出席活動接受媒體聯訪時表示，他去年一個人參賽，因此有所保留，今年有妻子隨行，他也告訴妻子不要有壓力，只要負責叫他起床就好；對於此行深具信心，希望再前進1名，瞄準冠軍。

身為「蔬食者」的羅維銘今天也在活動中推廣蔬食益處，他表示，只要好好搭配飲食，吃蔬食並不會營養不足，他一開始秉持著環境友善的理念開始嘗試，吃到現在，發現是個非常好的決定。（編輯：戴光育）1110808