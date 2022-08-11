光復一節打爆泰山奪冠 取得世中籃代表權

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（中央社記者龍柏安台北11日電）HBL上季冠軍光復高中，今天靠著192公分前鋒沈宥均獨拿20分，並在第2節一口氣打爆泰山高中，終場97比54輕取對手奪冠，也取得世界中學籃球錦標賽男子隊代表權。

世界中學籃球錦標賽代表隊選拔賽，今天在台北體育館進行壓軸冠軍賽，冠軍將可取得9月18日在塞爾維亞舉行的世界中學籃球錦標賽代表權，光復在第2節拉出一波30比8強攻，提前奠定勝基。

光復206公分長人鄭名斈，因入選U18代表隊缺陣，沈宥均則一肩扛起禁區攻防重擔，他承認：「學長不在，少了些安定感，我的責任也變得更多。」

沈宥均因喜愛美術，國中也進入美術班就讀，專長是水墨畫，由於「高人一等」的身高被籃球隊教練相中，國二進入校隊，如今反倒成為體育班的一員，他承認：「一開始家人很反對，在教練不斷遊說下，爸媽才總算同意。」

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對於下個月可以前往塞爾維亞，沈宥均開心地說：「爽，這是我第1次去歐洲。」他強調，最高興的當然還是奪冠，而這也是光復今年暑假自王輝盃後，所拿下的第2個盃賽冠軍。

光復今年暑假2度遭遇泰山，一次小贏1分，另一次則小輸2分，對於今天戰局，光復教練李宇偉也直言：「有一點意外。」他認為，關鍵是球隊第2節在防守有做確實，把該做的都有做到，這也是球隊能拉開比分的關鍵。（編輯：陳政偉）1110811