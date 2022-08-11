踩壘太慢多掉1分 拿莫．伊漾：下次不會再犯

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中職味全龍隊10日在天母主場出戰統一獅隊，龍隊拿莫．伊漾守備出現瑕疵讓球隊多掉1分。他11日賽前受訪表示，第一次碰上這種狀況，現在就知道了，下次不會再犯。中央社記者黃巧雯攝 111年8日11日

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）中華職棒味全龍一壘手拿莫．伊漾昨天守備出現瑕疵，因踩壘太慢，讓球隊多掉1分，拿莫．伊漾今天表示，第一次遇到這種狀況，保證下次不會再犯。

味全龍昨天在主場天母棒球場出戰統一獅隊，7局上輪到獅隊進攻，1出局且一、三壘有人情況下，陳傑憲敲出右外野飛球遭接殺，龍隊右外野手陳品捷將球傳給一壘手拿莫．伊漾，但拿莫．伊漾慢一拍才踩壘，封殺原先在一壘的跑者，但三壘跑者林岱安已趁機先回本壘得分，龍隊因此多掉1分。

拿莫．伊漾今天賽前接受媒體聯訪時表示，當下以為只要把球接到，穩穩踩到壘包，拿到第3個出局數，對手那一分就不會算，「打球這麼久，第一次碰到這種情況，很特別」。

味全龍教練事後也特別向球員講解昨天情況，拿莫．伊漾表示：「現在就知道了，下次不會再犯。」（編輯：李錫璋）1110811