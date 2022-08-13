郭俊麟賽前有預感 投5局失2分拿下先發2連勝

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（中央社記者謝靜雯新北13日電）中職富邦悍將隊投手郭俊麟今天對統一獅隊先發，首局有狀況、即時調整，投5局失2分、拿下先發2連勝，郭俊麟笑說有觀察獅隊投手狀況，有預感只要壓低失分、就有機會拿下勝利。

中華職棒富邦悍將隊投手郭俊麟2020年季中選秀被選入，直到今年8月5日才拿下中職生涯首勝，今天對統一獅隊先發，首局被敲安打、全壘打，也有投出觸身球保送，但即時回穩，總計用88球投5局，被敲出6支安打，投出4次三振、2次四死球，失掉2分責失分，球隊以7比2拿勝，郭俊麟拿下個人本季第2勝。

悍將隊總教練丘昌榮表示，郭俊麟一開始有點狀況，可能是進壘點太甜、沒辦法把球控制在好球帶兩邊，但他是有經驗的投手，2局過後慢慢回穩，最後自己有把局面救回來，希望下一次先發開賽就能穩定。

郭俊麟表示，今天1局的狀況可能是太趕了，身體連結出狀況，上半身衝太快、手還在後面，也有發現獅隊打者都抓直球打，2局開始有改變配球模式，收到不錯的效果。

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郭俊麟5局投完用球數不到90球，他表示原本以為6局會續投，但教練團考量到自己開過刀，先前又有確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），加上1局被強襲球打到腳，投到3、4局也開始有點感覺，所以5局投完就退場休息。

郭俊麟拿下近期先發2連勝，他透露其實開賽就有「預感」，他解釋有觀察獅隊先發投手柯瑞，感覺柯瑞投先發沒有後援出賽穩定，沒辦法像投後援時隨心所欲，「只要不要大量失分，以目前球隊的打擊近況、就有機會贏球」。（編輯：卞金峰）1110813