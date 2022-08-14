38歲王勝偉攻守穩定 比年輕人更知怎麼照顧自己

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（中央社記者謝靜雯新北14日電）中職富邦悍將隊38歲老將王勝偉本季獲得較多出賽機會，攻守也有不錯表現。總教練丘昌榮說，看得出王勝偉很努力也很珍惜，比年輕人更知道怎麼照顧自己，值得年輕球員學習。

中華職棒富邦悍將隊野手王勝偉前兩年在中信兄弟隊出賽機會不多，今年改披富邦悍將隊戰袍，得到穩定出賽的機會，目前為止本季59場出賽，總計189打數敲出61支安打，包括2發全壘打，打擊率3成23，有機會一補足打席就可以擠進打擊排行榜。

被問起王勝偉今年出賽頻率是否會有疲勞等疑慮，悍將隊總教練丘昌榮表示，王勝偉每天在場上看起來都很有精神，與隊友相處也很活潑，這些年出賽不穩定，相信有舞台應該也會更珍惜。

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王勝偉今年攻守兩端都有表現，打擊方面甚至還出現過單場敲出5安。丘昌榮表示，以其年紀來說，無論打擊、守備，可以有這樣的成績，都算是不簡單，也一直提醒陣中球員，無論老將、中生代，或者是年輕球員，職業舞台很殘酷，機會不會一直有，來的就要好好把握。

丘昌榮也點出，大家都很在意訓練，但觀察像王勝偉、投手羅力這樣的資深球員，除了訓練，如何讓身體休息恢復也很重要，王勝偉訓練、休息恢復都做得很完整，看起來比年輕球員更知道怎麼照顧自己，儲備好能力，才能好好展現能力，這也是可以去學習的部分。（編輯：管中維）1110814