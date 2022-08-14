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悍將郭俊麟技術性下二軍 安得勝很渴望上一軍

2022/8/14 17:06
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（中央社記者謝靜雯新北14日電）中職富邦悍將隊今天將郭俊麟技術性下二軍、拉上投手李建勳，總教練丘昌榮表示，本週僅4場比賽、多拉一個牛棚補中繼，也提到新洋投安得勝很渴望上一軍。

中職富邦悍將隊將昨天先發投手郭俊麟下放二軍，升上投手李建勳，總教練丘昌榮解釋，本週僅有4場比賽，郭俊麟會跳過一次先發，是技術性下二軍，多拉一名牛棚投手上來準備，也補上中繼戰力。

郭俊麟昨天先發投5局、用球數不到90球就退場，拿下本季第2勝，丘昌榮表示，郭俊麟之前動過刀，目前身體狀況雖然是好的，但教練團還是要保護他，先發用球數盡量控制在100球之內。

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悍將7月簽下哈佛大學畢業、有美國職棒大聯盟資歷的投手安得勝，7月底就已經在二軍出賽，今天與二軍與中信兄弟比賽也有先發登板，投2.2局沒被敲出安打，投出2次三振、2次觸身球保送退場，沒有失分。

丘昌榮表示，二軍回報表現不錯，一軍投手教練羅曼對於安得勝的評價也很高，安得勝一直展現強烈企圖想要上一軍，目前調整進度單場用球數100球沒有問題，但本週只有4場比賽，目前一軍3名洋投都好好的，暫時應該不會有變動。（編輯：陳仁華）1110814

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