U18亞青男籃出征伊朗 目標8強

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（中央社記者龍柏安台北17日電）台灣U18男子籃球代表隊，明晚將出征伊朗參加U18亞洲青年男子籃球錦標賽，總教練吳俊雄表示，這次目標是先進8強再拚4強，希望球員透過這次比賽讓球技持續進步。

U18亞洲青年籃球錦標賽將於8月21日起在伊朗德黑蘭登場，台灣隊將於明晚搭機前往伊朗，全隊歷經3週多集訓，身體狀態也逐步攀升至顛峰，吳俊雄表示，「球員的身體狀態還不錯，就是外線還差了一點。」

這次U18亞青僅10隊參賽，預賽共分3組循環，小組排名前2的隊伍直接晉級8強，另外3支分組第3，接著比較戰績與得失分差後再取2隊晉級。

台灣隊與敘利亞、卡達、菲律賓同組，吳俊雄表示，依照傳統，菲律賓應是最難纏的對手，他強調，每年的U18代表隊都是這個世代最頂尖的球員，他勉勵選手把這次入選國家隊當起點，爭取未來能成為國家隊一員。

來自高苑工商、身高197公分的郭俊言，將是今年U18的先發中鋒，也是109學年度HBL高中籃球聯賽女子組冠軍賽MVP得主郭虹廷的弟弟，他說得知自己要扛先發中鋒有些意外，因為他原以為應是身高206公分的長人鄭名斈。

體能勁爆、活動能力出色的郭俊言，自認靈活性就是他的優勢，他表示，屆時會盡力把教練吩咐的工作做好，且全力鞏固好籃板。

今年U18由吳俊雄領軍外，球員名單則包括葉惟捷、徐得祈、史魯齊、林子皓、邱翊安、張俊生、鄭名斈、謝銘駿、郭俊言、陳軒、潘柏彥與傅友等12人。（編輯：張芷瑄）1110817