羅力7局7K無失分 率悍將擊退桃猿

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（中央社記者黃巧雯台北17日電）中華職棒富邦悍將洋投羅力今天投7局無失分，送出7次三振，有效壓制樂天桃猿打者，加上戴培峰單場3安打猛打賞，貢獻3打點，幫助悍將以5比0獲勝。

樂天桃猿今天在主場桃園棒球場出戰富邦悍將，由暫居聯盟勝投王、洋投狂威（Dylan Covey）掛帥主投，狂威賽前本季6次對悍將先發拿下5勝，防禦率僅1.52。

悍將3局上靠著王勝偉選到保送、申皓瑋敲安，攻占一、三壘，范國宸適時安打，送回球隊第一分，戴培峰隨後敲成內野滾地球帶有1分打點，幫助球隊取得2比0領先。

5局上由王勝偉安打開啟悍將攻勢，先靠著隊友推進，加上連續3支安打，單局進帳2分；第7局趁著桃猿隊投手邱駿威接手中繼，再添1分，而桃猿隊今天多次得點圈機會都欠缺適時一擊，最終悍將就以5比0帶走勝利。

悍將洋投羅力（Mike Loree）7月23日完成中職生涯百勝里程碑後，近2次先發吞下1敗，今天再度上陣，投7局無失分，用球數84球，其中好球就占65球，被敲出5支安打，飆出7次三振，沒有保送，收下本季第4勝，同時也是中職生涯第101勝。

悍將打線中以戴培峰單場5打數3安打表現最佳，進帳3分打點，而范國宸則繳出2安打、2分打點的成績。

桃猿隊洋投狂威投6局失4分，被敲9安，挑戰第11勝失利，苦吞敗投。（編輯：卞金峰）1110817