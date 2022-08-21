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曾豪駒曾考慮網羅 羅力引退不說再見送祝福

2022/8/21 17:13
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（中央社記者謝靜雯台北21日電）中職富邦悍將隊洋投羅力9月要引退，曾經的隊友、現任樂天桃猿隊總教練曾豪駒直言是認真有考慮過網羅，對羅力的決定送上祝福，稱讚他自律、10年來不斷地改變求進步。

中華職棒富邦悍將隊洋投羅力昨天正式召開記者會宣布9月引退，羅力於2012至2013年球季效力過Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身），與曾豪駒當過隊友。

曾豪駒先前接受媒體訪問時曾透露，羅力明年就符合規定，成為中職史上首名不占洋將名額的外籍球員，有考慮網羅，聽到羅力引退的消息，曾豪駒強調，是真的有考慮要網羅，場上沒有分年紀、就是看實力。

曾豪駒表示，羅力從一開始來台灣到現在都是很好的投手，相信他做出這個決定也很煎熬、很不容易，羅力的個性和態度一直沒有改變，個性溫溫的、很內斂，無論場上或者場下都很自律、不曾改變。

曾豪駒提到，羅力10年來可以在中職生存的原因，是因為他不斷改變，中職球隊少、對戰頻繁，但他每經過一年都會練新的球種，增加對戰的變化性。

「人生本來就有很多選擇」，很榮幸曾經與羅力同隊，羅力9月2日引退賽對手就是樂天桃猿隊，曾豪駒表示：「不是說再見、是祝福。」（編輯：張芷瑄）1110821

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